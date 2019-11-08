Електричний Mini викликав несподіваний ажіотаж

Mini Electric побив усі рекорди популярності у потенційних покупців.

Про це повідомляє портал InsideEVs. За даними аналітиків компанії BMW, новий електромобіль Mini викликав величезний ажіотаж. На сьогоднішній день більше 78 тисяч покупців продемонстрували свій жвавий інтерес до новинки.

Mini Electric bmw.com

Mini Electric bmw.com

Правда, поки це не замовлення або резерви, а лише зацікавленність. Однак, якщо конверсія складе 50%, то компанія може розраховувати на продажу 300-350 тисяч електричних Mini щорічно.

Mini Electric bmw.com

Для порівняння, за 9 місяців поточного року plug-in гібрид Mini Cooper SE Countryman ALL4 придбали по всьому світу 12 тисяч покупців, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Сумарно гібридну версію купили більше 31 тисяч чоловік.

Mini Electric bmw.com

Раніше компанія оприлюднила прайс-лист на електричний Mini для американського ринку. Рекомендована ціна з урахуванням доставки складає $30750, але за рахунок державної компенсації ($7500.) покупець заплатить за все $23250. Для порівняння, електричний Nissan Leaf з урахуванням субсидії коштує $22490.

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Mini Electric bmw.com

Можливо, саме приваблива цінова пропозиція на Mini Electric змусило звернути увагу на новинку багатьох потенційних покупців. На сьогоднішній день це найдешевший електрокар на американському ринку.

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Електромобіль оснащений мотором потужністю 135 кВт (184 к.с.), живлення для якого забезпечує 32-кіловатна батарея. З таким арсеналом автомобіль здатний розганятися від 0 до 100 км за 7,3 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 150 км / ч. Запас ходу складає близько 200-230 км (WLTP). Виробництво Mini Electric стартує в грудні нинішнього року.

Mini Electric bmw.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Nissan створила електричний Leaf з двома моторами.

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