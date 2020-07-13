Електричний міні Duster за €15 000 показався на живих фото

На початку березня Dacia представила концептуальний кросовер Spring Electric в якості прототипа свого першого електромобіля. Тим часом румунські ЗМІ опублікували знімки серійної версії цієї моделі – щоправда, на них машина в частковому камуфляжі.

3,7-метровий Dacia Spring є європейським варіантом електричного Renault City K-ZE, який вже виробляється і випускається в Китаї. Як і очікувалося, від вихідної моделі румунська новинка буде відрізнятися зміненою передньою частиною та "кормою" – як видно на фото, саме ці зони зараз і замасковані.

Dacia Spring. Фото: DaciaClub.ro

А ось технічний відмінностей у Dacia Spring буде буде ще більше. Його зроблять більш безпечним, якісним та, можливо, більш "далекобійним" у порівнянні з Renault City K-ZE (запас ходу останнього становить приблизно 200 реальних кілометрів).

Dacia Spring. Фото: DaciaClub.ro

Dacia Spring. Фото: DaciaClub.ro

Закономірно, що такий ряд поліпшень позначиться на ціні: якщо City K-ZE коштує у Піднебесній від 7500 євро, то Dacia Spring, як вважають французькі ЗМІ, "потягне" мінімум на 15 000 євро. Але, незважаючи на це, він все одно буде одним з найдоступніших електромобілів на європейському ринку.

Dacia Spring. Фото: facebook.com/AtelierulDeDetailingCraiova

Dacia Spring. Фото: facebook.com/AtelierulDeDetailingCraiova

Відзначимо, що в портфелі Dacia електрокар Spring буде шостою моделлю. Наразі до модельного ряду марки входять такі бюджетники, як Logan, Sandero, Duster, Lodgy і Dokker. До речі, в Україні всі ці машини продаються під брендом Renault.

Dacia Spring. Фото: facebook.com/AtelierulDeDetailingCraiova

Dacia Spring. Фото: facebook.com/AtelierulDeDetailingCraiova

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україну приїхав оновлений великий кросовер Renault Koleo s.