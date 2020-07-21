Електричний Mercedes S-Class поїде далі, ніж Tesla Model S

У наступному році Mercedes повинен вивести на ринок електричний аналог S-Class – седан EQS. Під час щорічних зборів акціонерів концерну глава Daimler Ола Калленіус розповів цікаві деталі про майбутню новинку.

Мабуть, найголовніша новина – запас ходу Mercedes EQS складе неабиякі 700 км. Це більше, ніж пропонує найсвіжіша Tesal Model S (647 км).

Прототип Mercedes EQS. Зовнішній вигляд серійної версії поки засекречений. Фото: Daimler

Крім того, прийдешній електрокар похвалитися дуже швидкою зарядкою – він зможе приймати струм до 350 кВт, завдяки чому запас батарей буде поповняться на 80% менше ніж за 20 хвилин.

Що стосується інших характеристик, серійний EQS отримає два електродвигуни, а також повний привід. Можливо, характеристики силової установки будуть таким самими, як і у його прототипу – 476 к.с. і 760 Нм.

Базуватися новинка буде на зовсім новій модульній платформі EV, а в її конструкції будуть застосовані сталь, алюміній і карбон.

Проводиться EQS буде разом з наступним поколінням звичайного S-Class на новому заводі Mercedes в Штутгарті.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що схожий електромобіль – преміальний седан з значними характеристиками – готує і Jaguar.