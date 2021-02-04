Електричний Mercedes-Benz EQA поспішає в Україну

Генеральне представництво Mercedes-Benz в Україні анонсувало старт продажів електромобіля EQA. Новинка доступна до замовлення в офіційній дилерській мережі компанії.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Первісток модельної гами – EQA 250 – оснащується приводом на передні колеса, а у рух новинку призводить електромотор потужністю 140 кВт (190 к.с.). Живлення для нього забезпечує батарея ємністю 66,5 кВтг.

Автомобіль здатний долати на повністю зарядженій батареї до 426 км (по циклу WLTP). Але вже у другому кварталі нинішнього року сімейство поповниться повноприводними версіями з додатковим електродвигуном та потужністю понад 200 кВт, а також версією зі збільшеним запасом ходу, здатної подолати понад 500 км.

В багату комплектацію Mercedes-Benz EQA входять адаптивні світлодіодні фари High Performance, електропривод дверей багажника, 18-дюймові легкосплавні диски, амбієнтного підсвічування салону з 64 квітами, камера заднього виду та інші приємні та корисні опції.

Інформаційно-розважальна система зі штучним інтелектом MBUX має розширені комунікативні функції, пов'язані з електричної складової моделі. Зокрема, вона забезпечить водія даними про рівень зарядки АКБ, запас ходу, розподілі енергії, а також навігаційними даними про найближчих зарядних станціях.

За допомогою системи MBUX можна також програмувати параметри майбутнього маршруту, режими руху, налаштовувати ток зарядки та виконувати дистанційний запуск силового агрегату.

Для новинки будуть доступні спеціальні версії Electric Art і AMG Line, а також стайлтінг-пакет Night. Вартість EQA 250 у початковій комплектації стартує з позначки 37780 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-AMG показала на відео свій гібридний гіперкар, а новий Mercedes-Benz EQS помічений під час зимової сесії тестів.