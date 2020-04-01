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1 квітня • оновлено в 15:32
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Електричний кросовер з Китаю готується підкорити Європу

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Компанія Aiways з Шанхая має намір продавати свій електричний кросовер U5 через інтернет.

Китайський стартап Aiways, створений в 2017 році, готується приймати замовлення від європейських покупців вже в кінці квітня цього року.

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

У компанії заявили, що продажі електричного кросовера будуть здійснюватися виключно онлайн. Для підтвердження покупки необхідно буде внести невеликий депозит.

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

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За своїми габаритами U5 можна порівняти з Hyundai Santa Fe. Довжина моделі – 4680 мм, ширина – 1865 мм, висота – 1700 мм. Колісна база – 2800 мм. Для зниження ваги в конструкції кросовера широко використані алюміній і легкі сплави. Спереду встановлена підвіска McPherson, а ззаду – багатоважільна конструкція.

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

Електромотор призводить передні колеса, а батарея розташована під підлогою салону. Двигун розвиває 140 кВт (190 к.с.) і 315 Нм, а акумулятор ємністю 63 кВтг забезпечує пробіг до 460 км (NEDC).

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

У салоні кросовера – цифрова приладова панель з розділеним на секції екраном, широкоформатний дисплей мультимедійної системи, сенсорний блок управління клімат-контролем, електропривод сидінь, адаптивний круїз-контроль з радаром і камерою, а також інші опції.

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

Цікаво, що в створенні образу електричного кросовера брав активну участь знаменитий японський дизайнер Кен Окуяма, в портфоліо якого такі проекти, як Chevrolet Camaro четвертого покоління, Porsche 911 (996), Ferrari Enzo, 599 GTB Fiorano і P4 / 5.

Планувалося, що європейська версія Aiways U5 буде презентована на Женевському автошоу в березні, але в зв'язку зі скасуванням виставки познайомитися з новинкою можна тільки віртуально.

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

Поки ж компанія оголосила про відновлення виробництва Aiways U5 на заводі в Шанграо, яке було припинено в зв'язку з епідемією коронавируса. Випуск автомобілів для європейського ринку стартують в липні, а перші клієнти зможуть отримати свої машини в серпні.

Aiways U5

Aiways U5

ai-ways.eu

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Tesla виникли проблеми з якістю.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Китай
Теги
китайський автомобіль електромобілі Aiways новини авто
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