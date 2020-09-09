Електричний кросовер Volkswagen замаскували під Peugeot

Volkswagen стрімко розширює гаму електромобілів. На тестах помічений новий кросовер, який отримає позначення ID.6.

Перші ілюстрації новинки опублікував портал Carscoops. Крім представлених раніше хетчбека ID.3 і кросовера ID.4, що недавно дебютував, в компанії продовжують роботу по електрифікації модельного ряду. Наступним представником електричних VW обіцяє стати середньорозмірний кросовер ID.6.

Прототип електричного кросовера VW ID.6. фото: carscoops.com

Прототип, замаскований під одну з моделей Peugeot, помітили на дорожніх тестах. Новинка буде використовувати уніфіковану платформу MEB, а за всіма параметрами вона буде крупніше ID.4.

Прототип електричного кросовера VW ID.6. фото: carscoops.com

Концепт VW ID Roomzz показали на автошоу в Шанхаї в 2019 році. Фото:. volkswagen.com

На відміну від концепту ID Roomzz, який мав зсувні двері, ID.6 отримає звичайні, розстібні. Від перспективного прообразу модель успадкує мускулисті форми з яскраво вираженими арками крил.

Прототип електричного кросовера VW ID.6. фото: carscoops.com

У рух новинку будуть приводити два електромотори сумарною потужністю 306 к.с., що дозволить набирати першу "сотню" за 6,6 секунд. Максимальна швидкість буде обмежена на позначці 180 км/год. Що стосується запасу ходу, то очікується, що він складе не менше 450 км по циклу WLTP.

Прототип електричного кросовера VW ID.6. фото: carscoops.com

У салоні покупців чекатиме повністю цифровий кокпіт, мінімум кнопок і дорогі матеріали оздоблення. У порівнянні з молодшим ID.4 новинка отримає більш широкий список опціонного і базового обладнання, включаючи функції напівавтоматичного управління.

Прототип електричного кросовера VW ID.6. фото: carscoops.com

Прототип електричного кросовера VW ID.6. Фото:. carscoops.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen представила купеподібний кросовер

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