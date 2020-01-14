Електричний кросовер Volkswagen спіймали на дорозі

Новий кросовер Volkswagen ID.4 розвивається навіть швидше, ніж ми могли припустити. Модель завершує стадію дорожніх випробувань і вже не соромиться показуватися фотошпигунам.

Електричний кросовер – другий автомобіль в новій лінійці EV німецького бренду. Першим став компактний гетчбек VW ID.3. Надалі з'явиться ще кілька кросоверів, міський автомобіль, мінівен і розкішний седан. Як стало відомо OBOZREVATEL, виробництво Фольксваген ID.4 почнеться вже в цьому році в Європі, а з 2022 – в США.

Новий Volkswagen ID.4 показався живцем carscoops.com

Офіційна прем'єра новинки відбудеться пізніше в цьому році, але ми і зараз можемо зробити багато висновків про дизайн електричного кросовера. Багато в чому завдяки слабкому камуфляжу, який практично відсутній, розглянути зовнішність – не проблема.

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Форма кузова нагадує не тільки SUV, але і мінівен, що натякає на просторий салон. Можливо, в якості опції VW ID.4 можна буде купити з трьома рядами крісел. Очевидну камуфляжну плівку можна помітити хіба що на логотипі компанії і задніх ліхтарях: вони насправді будуть з'єднані між собою світлодіодною смугою.

Раніше VW показував новий кросовер в такому смішному камуфляжі motor1.com

Згаданий VW ID.3 поділиться не тільки модульною платформою, але і батареями ємністю 45-77 кВтг. У випадку з новим кросовером в залежності від обраного блоку запас ходу на одній зарядці складе 330, 420 і 550 км.

Три роки тому все починалося з концепції купеобразного кросовера. Проте, і такий електромобіль в лінійці Volkswagen ще може з'явитися vw.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, електромобіль Volkswagen ID.3 отримав власний голос в буквальному сенсі.

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