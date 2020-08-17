Електричний кросовер Skoda показали в готовому кузові

Перший електричний кросовер Skoda Enyaq iV презентують 1 вересня. Ми загалом знаємо, як буде виглядати новий електрокар. Тим паче, що тепер його показали без камуфляжу.

Дизайнер заснував свої зображення на офіційних ескізах, які виробник розповсюдив не так давно. Завдяки цьому в нас є досить реалістичне розуміння дизайну нового кроссовера "Шкода".

Спереду автомобіль виглядає ефектно завдяки вузьким фарам, великим повітрезабірникам у бампері і світлодіодній смузі, яка перетинає решітку по горизонталі. У профіль Skoda Enyaq iV виглядає практично й натякає на місткий салон.

Ззаду ми спостерігаємо складний рельєф багажних дверцят, акуратний спойлер і оригінальні ліхтарі. Варто також звернути увагу на напис Skoda замість логотипу – таке рішення отримують усі нові моделі бренду.

Skoda Enyaq iV – довгоочікуваний електричний кросовер. Фото: kolesa.ru

Ми вже знаємо, в яких конфігураціях автомобіль вирушить на ринок:

Задньопривідні версії (один мотор на задній осі)

Мотор – 148 к.с., батарея – 55 кВт год, запас ходу 340 км;

Мотор – 180 к.с., батарея – 62 кВт год, запас ходу 390 км;

Мотор – 204 к.с., батарея – 82 кВт год, запас ходу 500 км.

Повнопривідні версії (два мотори – по одному на кожній осі)

Мотори – 265 к.с. батарея – 82 кВт год, запас ходу 460 км;

Мотори – 306 к.с. батарея – 82 кВт год, запас ходу 460 км.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевшу модель Skoda, що так і не вирушила в продаж.