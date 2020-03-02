Компанія Renault представила концептуальний електричний кросовер Morphoz, що демонструє майбутнє електричної мобільності.

Про це повідомлять прес-служба компанії. Електромобіль побудований на новій модульній платформі альянсу Renault-Nissan, що отримала позначення CMF-EV. Вона буде використовуватися для створення електромобілів різного розміру і призначення.

Renault Morphoz media.renault.com

Зокрема, Morphoz є автомобіль-трансформер, який може міняти свої розміри при необхідності. У міському режимі його довжина становить 4,4 м, а для подорожей він здатний "вирости" в довжину до 4,8 м. Колісна база змінюється від 2,73 до 2,93 м відповідно. Висота (1,55 м) і ширина (2 м) в обох випадках залишаються незмінними. Як це працює, можна побачити в короткому відеоролику.

Для пересувань в місті потужність електромотора обмежена 100 кВт (136 к.с.), а ;живлення йому поставляє батарея ємністю 40 кВтг. При переході в "туристичний" режим потужність мотора збільшується до 160 кВт (218 к.с.), а за рахунок установки ще одного модуля батарей, сумарна ємність АКБ збільшується до 90 кВтг. Запас ходу в міській версії становить 400 км, а з додатковими батареями – до 700 км.

Renault Morphoz media.renault.com

Підзарядку можна здійснювати индукционно, причому не тільки на спеціально обладнаному паркінгу, але і в русі по смузі з індукційної зарядкою. Нагадаємо, що Renault недавно запустила проект INCIT-EV зі створення інфраструктури індукційних зарядних систем обох видів.

Просторий салон концепту забезпечений поворотним переднім пасажирським кріслом, зв'язком на основі технології 5G, а також різними електронними девайсами, що допомагають скоротати час у дорозі. Водієві пропонується або керувати автомобілем самостійно, або скористатися функцією автоплілота 3-го рівня.

Renault Morphoz media.renault.com

Renault Morphoz media.renault.com

Renault Morphoz media.renault.com

Renault Morphoz media.renault.com

Renault Morphoz media.renault.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Renault показала новий недорогий електромобіль.

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