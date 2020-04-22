Електричний кросовер Opel Mokka: незабаром у продажу

Ще у грудні 2018 року з'явилася інформація про те, що маленький кросовер Opel Mokka стане електромобілем. І ось тепер виробник підтвердив появу такої новинки, а також розповів про неї деякі подробиці.

Як заявили в Opel, кросовер Mokka отримає електричну версію в рамках зміни поколінь, яка відбудеться вже найближчим часом. Є навіть дата початку продажу – електрокар вийде на ринок на початку 2021 року.

Opel Mokka EV int-media.opel.com

Нинішній Opel Mokka базується на платформі GM Gamma, а ось його настуник буде побудований вже на шасі нового власника марки Opel – платформі EMP1 розробки PSA Group. Ця "візок" від самого початку був заточений під "електрички", зараз на ній базуються такі моделі, як Peugeot 2008 і DS3 Crossback. Ці моделі вже встигли обзавестися електричними версіями.

Яку начинку отримає електричний Opel Mokka поки невідомо, але передбачається, що він успадкує агрегати спорідненого DS3 Crossback E-Tense: мотор потужністю 136 к.с. і батарею ємністю 50 кВтг, з якоїю французький SUV проїжджає на одному заряді 320 км (за циклом WLTP).

Судячи з опублікованого єдиного фото нового Opel Mokka (див. вище), від актуального покоління він буде відрізнятися меншими звисами та більш спокійною (класичною) формою кузова. Також відомо, що автомобіль позбудеться букви "Х" у назві.

Opel Mokka X - актуальне покоління кросовера opel.de

Крім розеткового варіанту, у Мокки також будуть версії з ДВЗ та плагін-гібридною установкою.

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