Електричний кросовер Kia відбере покупців у Porsche

Компанія Kia продовжує розширювати свій модельний ряд. У наступному році марка представить новий SUV – флагманський кросовер, який буде суто електричним.

Основою "електрички" стане концептуальний Kia Imagine, показаний на Женевському автосалоні у 2019 році. При цьому, як дізнався сайт AutoExpress, завдяки своїм характеристикам вона зможе конкурувати зі спорткарами.

Kia Imagine KIA

Стверджується, що новий електрокар зможе прискорюватися до "сотні" менш ніж за 3 секунди – досить нечувана цифра для Kia. Також у нього буде швидка зарядка формату "80% за 20 хвилин", а запас ходу становитиме 483 км. Разом з тим автомобіль здивує 800-вольтової акумуляторної системою – завдяки цьому він його головним суперником стане електричний фастбек Porsche Taycan (він оснащений системою аналогічного напруги).

Kia Imagine KIA

З точки зору дизайну новий крос Kia не буде схожий на сучасні аналоги – більшу частину рішень він успадкує від Imagine. Серед них, зокрема, буде передня панель "ніс тигра" і подовжена задня похила лінія даху. Також не виключена поява зарядженого варіанту моделі, що виділятиметься спортивним обвісом, яскравими акцентами по кузову та іншими колесами. А ось салон, швидше за все, буде змінений – передня панель концепту, що складається з 21 екрану, виглядає вже дуже екстравагантно.

Kia Imagine KIA

Kia Imagine KIA

З огляду на те, що новинка з'явиться вже у наступному році, зовсім скоро вона повинна виїхати на дороги в рамках заводських тестів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Kia підготувала поліпшеного суперника Toyota Land Cruiser.

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