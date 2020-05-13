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13 травня • оновлено в 16:38
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Електричний кросовер Kia відбере покупців у Porsche

1.9т
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Компанія Kia продовжує розширювати свій модельний ряд. У наступному році марка представить новий SUV – флагманський кросовер, який буде суто електричним.

Основою "електрички" стане концептуальний Kia Imagine, показаний на Женевському автосалоні у 2019 році. При цьому, як дізнався сайт AutoExpress, завдяки своїм характеристикам вона зможе конкурувати зі спорткарами.

Kia Imagine

Kia Imagine

KIA

Стверджується, що новий електрокар зможе прискорюватися до "сотні" менш ніж за 3 секунди – досить нечувана цифра для Kia. Також у нього буде швидка зарядка формату "80% за 20 хвилин", а запас ходу становитиме 483 км. Разом з тим автомобіль здивує 800-вольтової акумуляторної системою – завдяки цьому він його головним суперником стане електричний фастбек Porsche Taycan (він оснащений системою аналогічного напруги).

Kia Imagine

Kia Imagine

KIA

З точки зору дизайну новий крос Kia не буде схожий на сучасні аналоги – більшу частину рішень він успадкує від Imagine. Серед них, зокрема, буде передня панель "ніс тигра" і подовжена задня похила лінія даху. Також не виключена поява зарядженого варіанту моделі, що виділятиметься спортивним обвісом, яскравими акцентами по кузову та іншими колесами. А ось салон, швидше за все, буде змінений – передня панель концепту, що складається з 21 екрану, виглядає вже дуже екстравагантно.

Kia Imagine

Kia Imagine

KIA

Kia Imagine

Kia Imagine

KIA

З огляду на те, що новинка з'явиться вже у наступному році, зовсім скоро вона повинна виїхати на дороги в рамках заводських тестів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Kia підготувала поліпшеного суперника Toyota Land Cruiser.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Kia електромобілі нові авто кросовер
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