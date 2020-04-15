Електричний кросовер Ford стане потужнішим, ніж обіцяли
Як стало відомо фанам Ford, електричний кросовер Mustang Mach-E додасть в потужності від 8 до 14 "конячок".
Передбачається, що Ford Mustang Mach-E 2021 року надійде в продаж в США менш ніж через місяць. Як ми вже повідомляли, прийом замовлень повинен початися 11 травня. Крім того, з'явилася інформація, що електричний кросовер буде потужнішим, ніж спочатку передбачалося.
Нагадаємо, що компанія Ford представила Mach-E для європейського ринку в березні на спеціальному заході в Лондоні. Покупцям будуть запропоновані декілька модифікацій новинки, що відрізняються не тільки потужністю і запасом ходу, але і з повним або заднім приводом. Спочатку потужність варіювалася від 258 к.с. (190 кВт) до 337 к.с. (248 кВт). Тепер же виявилося, що потужність буде вище як мінімум на 8 к.с.
Отже, базова версія з заднім приводом буде розвивати 198 кВт (+8 кВт, +11 к.с.). Версія зі збільшеним запасом ходу матиме в своєму арсеналі 216 кВт (+6 кВт, +8 к.с.). Повнопривідна AWD Standard Range Mach-E отримає мотор потужністю 198 кВт (+8 кВт, +11 к.с.). а модифікація AWD Extended Range Mach-E зможе порадувати мотором на 258 кВт (+10 кВт, 14 л.с.).
Будемо сподіватися, що коронавірус не вплине на запланований старт прийому замовлень і початок виробництва перспективної новинки.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Ford планує розширити асортимент електрифікованих моделей.