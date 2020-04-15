Електричний кросовер Ford стане потужнішим, ніж обіцяли

Як стало відомо фанам Ford, електричний кросовер Mustang Mach-E додасть в потужності від 8 до 14 "конячок".

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Передбачається, що Ford Mustang Mach-E 2021 року надійде в продаж в США менш ніж через місяць. Як ми вже повідомляли, прийом замовлень повинен початися 11 травня. Крім того, з'явилася інформація, що електричний кросовер буде потужнішим, ніж спочатку передбачалося.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Нагадаємо, що компанія Ford представила Mach-E для європейського ринку в березні на спеціальному заході в Лондоні. Покупцям будуть запропоновані декілька модифікацій новинки, що відрізняються не тільки потужністю і запасом ходу, але і з повним або заднім приводом. Спочатку потужність варіювалася від 258 к.с. (190 кВт) до 337 к.с. (248 кВт). Тепер же виявилося, що потужність буде вище як мінімум на 8 к.с.

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Отже, базова версія з заднім приводом буде розвивати 198 кВт (+8 кВт, +11 к.с.). Версія зі збільшеним запасом ходу матиме в своєму арсеналі 216 кВт (+6 кВт, +8 к.с.). Повнопривідна AWD Standard Range Mach-E отримає мотор потужністю 198 кВт (+8 кВт, +11 к.с.). а модифікація AWD Extended Range Mach-E зможе порадувати мотором на 258 кВт (+10 кВт, 14 л.с.).

Ford Mustang Mach-E media.ford.com

Будемо сподіватися, що коронавірус не вплине на запланований старт прийому замовлень і початок виробництва перспективної новинки.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Ford планує розширити асортимент електрифікованих моделей.