Електричний кросовер Ford попався живцем: фото

Компанія Ford готується презентувати спортивний кросовер на електротязі, створений за мотивами легендарної моделі Mustang.

Про це повідомляє портал Motor1. Зовсім скоро на автосалоні в Лос-Анджелесі відбудеться світова прем'єра повністю електричного кросовера Ford. Автомобіль проходить останні дорожні тести. Як ми вже розповідали раніше, компанія показала перший офіційний тізер. Фотошпигунам вдалося зловити один з прототипів, що проходять фінальні дорожні випробування.

Прототип першого повністю електричного кросовера Ford проходить фінальні дорожні випробування motor1.com

Ford Mustang EV motor1.com

Новини Електромобіль Ford отримав МКПП і салон в стилі Tesla

Ford Mustang EV motor1.com

По свіжих фотографій вже добре видно, що дизайнери створювали вигляд новинки з оглядкою на класичний Mustang. Про це свідчать лінія даху, задні ліхтарі з трьома смугами і характерна облицювання радіатора. Єдине, що поки залишається таємницею, що ж буде розташовано по центру решітки радіатора – фірмовий блакитний овал, емблема мустанга або щось інше.

На фото ззаду добре видно характерні ліхтарі а-ля Mustang motor1.com

Після величезної негативної реакції, що послідувала за первісною декларацією Ford, що машина отримає назву Mach 1, автовиробник вирішив змістити акценти на Mustang. Не факт, що новинка отримає назву Mustang, так як торгова марка Mach E, зареєстрована "фордовцев" раніше в патентному відомстві, цілком може бути з'явиться на новому електричному кросовері.

Новини Новий позашляховик від Ford складе конкуренцію Suzuki Jimny

У будь-якому випадку, як би не назвали нове дітище компанії Ford, це буде перший в історії марки повністю електричний кросовер, з якого почнеться нова ера для американського бренду.

Світовий дебют електричного кросовера Ford відбудеться на автошоу в Лос-Анджелесі motor1.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, відвідувачів автошоу в Лос-Анджелесі очікує багато цікавих прем'єр:

Hyundai готує до автошоу в LA преміальний кросовер

Toyota презентує найпотужнішу версію популярної моделі RAV4

У лінійці Mercedes-Maybach з'явиться розкішний позашляховик

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!