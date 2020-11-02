Електричний кросовер BMW iX буде дорожче Х5

Новий повністю електричний кросовер BMW iX буде коштувати дорожче свого "однокласника" BMW X5 з традиційним ДВС.

Про це повідомляє портал BMWBlog з посиланням на інсайдерів в компанії. Новий електричний кросовер обійдеться у суму не менше $100 тисяч. Для порівняння BMW X5 M50i оцінюється в США від $82 тисяч.

BMW iX – одна з головних прем'єр компанії, яка очікується найближчим часом. В якості концепту електромобіль показали під ім'ям iNext ще в 2019 році, але вже в наступному році він повинен вийти на ринок. У листопаді очікується онлайн-презентація моделі.

Головним конкурентом новинки стане Tesla Model X. За аналогією з американським електрокроссом, покупцям BMW iX буде запропоновано кілька модифікацій, що відрізняються потужністю і запасом ходу. За попередніми даними потужність новинки буде в діапазоні від 300 до 600 к.с., а запас ходу на електриці складе від 400 до 600 км по циклу WLTP.

Очікується, що новий електромобіль від BMW отримає цілі ряд інноваційних функцій і систем. Наприклад, технологія Natural Interaction дозволить використовувати нові алгоритми управління допоміжними функціями за допомогою сенсорних панелей, а технологія Intelligent Glass Control забезпечить водія і пасажирів інформацією за допомогою цифрових проекцій і доповненої реальності.

Крім того, автомобіль отримає систему автономного управління третього рівня, оригінальний кермо овальної форми і вигнуті дисплеї на панелі приладів. Природно, що всі ці технології коштують не дешево. Очікується, що вартість автомобіля буде порівнянна з конкурентами. Наприклад, Tesla Model X Long Range Plus, коштує у США від $75000, а версія Performance – від $95000.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Китаї почався серійний випуск електричного кросовера BMW iX3.