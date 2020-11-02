Електричний кросовер BMW iX буде дорожче Х5

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
2,0 т.
Електричний кросовер BMW iX буде дорожче Х5

Новий повністю електричний кросовер BMW iX буде коштувати дорожче свого "однокласника" BMW X5 з традиційним ДВС.

Про це повідомляє портал BMWBlog з посиланням на інсайдерів в компанії. Новий електричний кросовер обійдеться у суму не менше $100 тисяч. Для порівняння BMW X5 M50i оцінюється в США від $82 тисяч.

Концепт BMW Vision iNext

BMW iX – одна з головних прем'єр компанії, яка очікується найближчим часом. В якості концепту електромобіль показали під ім'ям iNext ще в 2019 році, але вже в наступному році він повинен вийти на ринок. У листопаді очікується онлайн-презентація моделі.

Головним конкурентом новинки стане Tesla Model X. За аналогією з американським електрокроссом, покупцям BMW iX буде запропоновано кілька модифікацій, що відрізняються потужністю і запасом ходу. За попередніми даними потужність новинки буде в діапазоні від 300 до 600 к.с., а запас ходу на електриці складе від 400 до 600 км по циклу WLTP.

Концепт BMW Vision iNext

Очікується, що новий електромобіль від BMW отримає цілі ряд інноваційних функцій і систем. Наприклад, технологія Natural Interaction дозволить використовувати нові алгоритми управління допоміжними функціями за допомогою сенсорних панелей, а технологія Intelligent Glass Control забезпечить водія і пасажирів інформацією за допомогою цифрових проекцій і доповненої реальності.

Концепт BMW Vision iNext

Крім того, автомобіль отримає систему автономного управління третього рівня, оригінальний кермо овальної форми і вигнуті дисплеї на панелі приладів. Природно, що всі ці технології коштують не дешево. Очікується, що вартість автомобіля буде порівнянна з конкурентами. Наприклад, Tesla Model X Long Range Plus, коштує у США від $75000, а версія Performance – від $95000.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Китаї почався серійний випуск електричного кросовера BMW iX3.

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