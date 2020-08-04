Електричний кросовер BMW iNext помітили на тестах

Кілька прототипів майбутнього електричного SUV помічені на тестах, повідомляє портал Carscoops.

BMW iNext буде істотно відрізнятися від концептуального зразка, показаного раніше. Автомобіль отримає звичну форму кузова, що нагадує інші моделі концерну.

BMW iNext помічений на тестах. Фото: carscoops.com

ЧИТАЙТЕ: Невідомий електромобіль BMW помітили на вулиці

Судячи з ілюстрацій, дизайн передньої частини буде менш агресивним, ніж у моделей BMW 4 Series або Х7. На передній панелі будуть розміщені кілька радарів і камер, які забезпечать новинці 3-й рівень автоматичного управління.

BMW iNext помічений на тестах. Фото: carscoops.com

На фото видно горизонтальні прорізи повітрязабірників в передніх бамперах і яскраво виражений передній спойлер. Задні двері з широким отвором доповнили невеликим антикрилом. Доповнюють образ 21-дюймові колісні диски в аеростилі.

BMW iNext помічений на тестах. Фото: carscoops.com

ЧИТАЙТЕ: Електричний BMW i4 2021 готується до дебюту

BMW iNext отримає електричний силовий агрегат eDrive п'ятого покоління. Вона буде складатися з електромотора потужністю близько 530 к.с. і легкої батареї енергоємністю 80 кВтг, яка дозволить подолати відстань до 640 км. Завдяки потужному мотору і системі повного приводу e-AWD, кросовер зможе розганятися до першої "сотні" менш ніж за 4 секунди.

BMW iNext помічений на тестах. Фото: carscoops.com

BMW iNext помічений на тестах. Фото: carscoops.com

BMW iNext помічений на тестах. Фото: carscoops.com

Очікується, що серійне виробництво BMW iNext стартує на початку майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія BMW має намір розширити спектр електромобілів на базі моделей з традиційними ДВС.