Перший в історії марки Alfa Romeo повністю електричний кросовер буде максимально уніфікований з аналогічною моделлю компанії Peugeot.

В рамках стратегії об'єднання двох концернів для зниження витрат на розробку і виробництво нових моделей FCA і PSA Group отримають загальні платформи і агрегатную базу. Зокрема, компактний електричний кросовер Alfa Romeo буде використовувати електричні компоненти Peugeot e-2008.

Ескізи майбутнього кросовера Alfa Romeo alfaromeo.com

Модельна гамма італійського бренду буде складатися з чотирьох моделей – спортивного седана Giulia і трьох кросоверів – Stelvio, Tonale і ще однієї моделі В-SUV. Поява електромобіля очікується в 2022 році.

Продуктова лінійка компанії Alfa Romeo alfaromeo.com

Нагадаємо, що прототип кросовера Tonale показали навесні минулого року на автошоу в Женеві. Автомобіль буде використовувати гібридну (PHEV) силову установку, яку вже "приміряли" кросовери родинного бренду Jeep. Він складе конкуренцію Audi Q3 і BMW X2. А ось його молодший побратим буде використовувати платформу eCMP, яка знайшла застосування на Peugeot e-2008 і DS3 Crossback E-Tense.

DS3 Crossback E-Tense psa.com

Виробництво Peugeot e-2008 стартувало на іспанському заводі компанії у Віго наприкінці минулого року. Електричний кросовер оснащується 136-сильним (100 кВт) мотором і має крутний момент 260 Нм. Батареї енергоємністю 50 кВт вистачить, щоб проїхати до 320 км (по циклу WLTP).

Peugeot e-2008 psa.com

Крім електричної версії новий компактний кросовер Alfa Romeo буде запропонований і з традиційними ДВС. Цілком ймовірно вони також будуть успадковані від Peugeot 2008.

Як писав раніше OBOZREVATEL, італійський старт-ап пропонує рестомод Alfa-Romeo Giulia на електротязі.

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