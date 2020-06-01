Головна Новини
1 червня • оновлено в 18:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електромобілі

Електричний кросовер Alfa Romeo отримає платформу Peugeot

758
Читати матеріал російською

Перший в історії марки Alfa Romeo повністю електричний кросовер буде максимально уніфікований з аналогічною моделлю компанії Peugeot.

В рамках стратегії об'єднання двох концернів для зниження витрат на розробку і виробництво нових моделей FCA і PSA Group отримають загальні платформи і агрегатную базу. Зокрема, компактний електричний кросовер Alfa Romeo буде використовувати електричні компоненти Peugeot e-2008.

Ескізи майбутнього кросовера Alfa Romeo

Ескізи майбутнього кросовера Alfa Romeo

alfaromeo.com

Модельна гамма італійського бренду буде складатися з чотирьох моделей – спортивного седана Giulia і трьох кросоверів – Stelvio, Tonale і ще однієї моделі В-SUV. Поява електромобіля очікується в 2022 році.

Продуктова лінійка компанії Alfa Romeo

Продуктова лінійка компанії Alfa Romeo

alfaromeo.com

Нагадаємо, що прототип кросовера Tonale показали навесні минулого року на автошоу в Женеві. Автомобіль буде використовувати гібридну (PHEV) силову установку, яку вже "приміряли" кросовери родинного бренду Jeep. Він складе конкуренцію Audi Q3 і BMW X2. А ось його молодший побратим буде використовувати платформу eCMP, яка знайшла застосування на Peugeot e-2008 і DS3 Crossback E-Tense.

DS3 Crossback E-Tense

DS3 Crossback E-Tense

psa.com

Виробництво Peugeot e-2008 стартувало на іспанському заводі компанії у Віго наприкінці минулого року. Електричний кросовер оснащується 136-сильним (100 кВт) мотором і має крутний момент 260 Нм. Батареї енергоємністю 50 кВт вистачить, щоб проїхати до 320 км (по циклу WLTP).

Peugeot e-2008

Peugeot e-2008

psa.com

Крім електричної версії новий компактний кросовер Alfa Romeo буде запропонований і з традиційними ДВС. Цілком ймовірно вони також будуть успадковані від Peugeot 2008.

Як писав раніше OBOZREVATEL, італійський старт-ап пропонує рестомод Alfa-Romeo Giulia на електротязі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Італія
Теги
кросовер електромобілі нові авто Peugeot DS новини авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Авто Електромобілі

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги