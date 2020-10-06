Електричний Citroen Ami розфарбували в честь районів Парижа

Компанія Citroen і каршерінг Free2Move вирішили незвичайним способом привернути увагу до запуску в експлуатацію нового електромобіля Ami.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Нова повністю електрична модель Citroen буде використовуватися в каршерінге Free2Move. З нагоди запуску новинки в експлуатацію два десятка електрокарів розфарбували в честь різних кварталів Парижа.

Citroen Ami. фото: int-media.citroen.com

Ідея кампанії "Ami❤Paris" народилася зі спостережень за парижанами. Звичайно, спілкуючись між собою, вони кажуть, що живуть в певному окрузі (районі): Пігаль, Монмартр, Бельвіль, Сен-Жермен-Де-Пре, Маре...

Citroen Ami. фото: int-media.citroen.com

На честь 20 культових кварталів Парижа, Ami отримав 20 особливих дизайнерських варіантів, створених за розповідями жителів цих районів. Оригінальна кампанія дає можливість з незвичайного боку відкрити для себе Париж і його мешканців.

Citroen Ami. фото: int-media.citroen.com

З моменту відкриття онлайн-замовлень, Ami вже зібрав понад 1000 замовлень, залучаючи клієнтів своїм дизайном, доступністю і простотою використання. Понад 100 електромобілів Ami найближчим часом будуть доступні для прокату в Парижі.

Citroen Ami. фото: int-media.citroen.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Citroen представила компактний двомісний електромобіль Ami.