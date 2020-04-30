Електричний BMW i4 2021 готується до дебюту

На цей рік у компанії BMW великі плани, які не зупинить навіть коронавірус.

Ми вже розповідали про майбутній дебюті седана 5 Серії, а також спортивном купе 4 Серії. Ще одна новинка, яку з нетерпінням чекають шанувальники баварської марки – новий електромобіль i4.

2021 BMW i4 carscoops.com

На одному із заправних комплексів в Європі невтомні Фотошпигуни виявили BMW i4 в захисному камуфляжі, який дозволяє краще розглянути перспективну новинку.

2021 BMW i4 carscoops.com

BMW анонсувала електричний i4, представивши на початку березня футуристичний концепт, і, як і очікувалося, серійна модель буде виглядати дуже схоже. Це особливо помітно в передній частині, де можна виявити контури масивної фірмової решітки, як у Concept i4. А ось заднього дифузора на серійної моделі не буде.

2021 BMW i4 carscoops.com

Очікується, що новинка отримає пару електродвигунів, які будуть розвивати потужність більше 500 к.с., а на розгін до 100 км / год електрокар буде витрачати приблизно 4 с. Харчування для електромоторів буде надходити від акумуляторної батареї на 80 кВтг. З її допомогою автомобіль зможе подолати близько 600 км. Прем'єра BMW i4 очікується до кінця року.

2021 BMW i4 carscoops.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, електричний кросовер BMW iX3 розсекретили до офіційного дебюту.