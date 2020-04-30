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30 квітня • оновлено в 12:14
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Електричний BMW i4 2021 готується до дебюту

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На цей рік у компанії BMW великі плани, які не зупинить навіть коронавірус.

Ми вже розповідали про майбутній дебюті седана 5 Серії, а також спортивном купе 4 Серії. Ще одна новинка, яку з нетерпінням чекають шанувальники баварської марки – новий електромобіль i4.

2021 BMW i4

2021 BMW i4

carscoops.com

На одному із заправних комплексів в Європі невтомні Фотошпигуни виявили BMW i4 в захисному камуфляжі, який дозволяє краще розглянути перспективну новинку.

2021 BMW i4

2021 BMW i4

carscoops.com

BMW анонсувала електричний i4, представивши на початку березня футуристичний концепт, і, як і очікувалося, серійна модель буде виглядати дуже схоже. Це особливо помітно в передній частині, де можна виявити контури масивної фірмової решітки, як у Concept i4. А ось заднього дифузора на серійної моделі не буде.

2021 BMW i4

2021 BMW i4

carscoops.com

Очікується, що новинка отримає пару електродвигунів, які будуть розвивати потужність більше 500 к.с., а на розгін до 100 км / год електрокар буде витрачати приблизно 4 с. Харчування для електромоторів буде надходити від акумуляторної батареї на 80 кВтг. З її допомогою автомобіль зможе подолати близько 600 км. Прем'єра BMW i4 очікується до кінця року.

2021 BMW i4

2021 BMW i4

carscoops.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, електричний кросовер BMW iX3 розсекретили до офіційного дебюту.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
електромобілі новини авто BMW нові авто
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