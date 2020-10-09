Електричний Audi e-tron GT отримає "німецьку прописку"

На німецькому заводі Audi в Некарзульмі ведеться підготовка до запуску серійного виробництва нового електромобіля Audi e-tron GT.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Ця модель стане першим електромобілем марки, який виготовлений у Німеччині. До цього виробництво електрокарів Audi здійснювалося на заводах компанії в Бельгії та Китаї.

2021 Audi e-tron GT. Фото: audi-mediacenter.com

Новий представник електричного сімейства Audi випускатиметься на тому ж підприємстві в Некарзульмі, де сьогодні проводиться флагманський седан Audi A8. Для цього виробничі площі заводу було розширено, модернізовано й підготовлено для виконання нових завдань. Зокрема, кількість виконуваних технологічних процесів на етапі складання збільшилася з 16 до 36. Уперше для концерну Volkswagen Group автомобілі з ДВС і електрокари збиратимуться паралельно на одному підприємстві.

2021 Audi e-tron GT. Фото: audi-mediacenter.com

Для Audi e-tron GT розроблено унікальну систему генерації звуку, яка дасть змогу чути наближення автомобіля пішоходам, а також тішитиме слух водія. Динамік звуку розміщується в передній частині машини під капотом, а як опцію можна буде замовити комплект із шести динаміків, по парі під капотом, в багажнику і в задніх дверях. Крім того, два динаміки розташовані в салоні. Водій зможе вибирати між кількома варіантами звучання за допомогою мультимедійної системи Audi drive select.

2021 Audi e-tron GT. Фото: audi-mediacenter.com

2021 Audi e-tron GT. Фото: audi-mediacenter.com

2021 Audi e-tron GT. Фото: audi-mediacenter.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi представила перший у світі електрокар із трьома моторами.