Електричні новинки Renault і Dacia готуються до прем'єри

На форумі "Renault eWays", присвяченому питанням електрифікації, французький концерн представить концептуальний хетчбек Renault і серійний кросовер Dacia на електротязі.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Щоб підігріти інтерес до новинок, компанія представила два коротких відеоролика.

На форумі керівник Renault Лука Де Мео презентуает концептутальний хетчбек, створений на електричній модельної платформі CMF-EV, спеціально розробленої для електромобілів.

Концепт Renault Morphoz en.media.groupe.renault.com

Це та ж платформа, яка використовувалася на інноваційному кросовері Nissan Ariya. Новинка стане подальшим розвитком концептуальної моделі Morphoz, представленої в березні нинішнього року.

Renault EV en.media.groupe.renault.com

Ще однією новинкою, яку презентують в рамках форуму, стане компактний кросовер Dacia. Цей автомобіль є серійною версій показаного раніше концепту Spring EV. Фактично, він являє собою модернізовану і адаптовану для європейського ринку версію китайського Renault City K-ZE.

Прототип Dacia Spring EV en.media.groupe.renault.com

Кросовер Renault City K-ZE для китайського ринку en.media.groupe.renault.com

Очікується, що серійна Dacia Spring зможе долати на одному заряді батареї до 200 км по циклу WLTP, а придбати новинку можна буде вже в першій половині наступного року в більшості європейських країн.

Подивитися презентацію і познайомитися з роботою форуму "Renault eWays" можна буде на спеціальному сайті заходу Easyelectriclife з 15 по 27 жовтня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Renault презентувала нове покоління бюджетних моделей Logan і Sandero.