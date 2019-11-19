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19 листопада • оновлено в 20:36
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Електрична BMW 7 Series: з'явилися перші фото

1.2т
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Електромобіль BMW 7 Series вперше попався на фото. Це пов'язано з початком розробки нового преміального EV.

Як повідомляє Motor1, в серійне виробництво новий електромобіль відправиться як мінімум в 2022 році. На даний же момент в компанії зайняті підготовкою тестових прототипів.

Під кузовом "БМВ 7 Серії" ховається прототип BMW i7

Під кузовом "БМВ 7 Серії" ховається прототип BMW i7

motor1.com

Один з таких і попався фотошпигунам. На даний момент автомобіль приховано під кузовом "БМВ 7 Серії" актуальної генерації. Виробничий же варіант буде зовні відрізнятися.

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Прототип BMW i7

Прототип BMW i7

motor1.com

Очікується, що BMW i7 отримає два електромотори сумарною потужністю 550 к.с. і батарейний блок ємністю 100 кВтг. Запас ходу складе близько 580 км.

Прототип BMW i7

Прототип BMW i7

motor1.com

Прототип BMW i7

Прототип BMW i7

motor1.com

Крім того, можлива поява більш продуктивної модифікації зі спортивним характером – BMW i7S. В цьому випадку віддача силової установки може скласти 670 к.с.

Прототип BMW i7 використовує кузов BMW 7 Series

Прототип BMW i7 використовує кузов BMW 7 Series

bmw.com

Актуальна генерація BMW 7 Series

Актуальна генерація BMW 7 Series

bmw.com

Збільшена до 120 кВтг батарея може забезпечити більший в порівнянні зі стандартним седаном запас ходу. Однак з урахуванням збільшеної потужності двигунів спортивний електромобіль "БМВ", швидше за все, отримає ту ж дальність пробігу.

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Автор
Стас Сіділєв Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто електромобілі BMW новини
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