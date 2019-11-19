Електрична BMW 7 Series: з'явилися перші фото

Електромобіль BMW 7 Series вперше попався на фото. Це пов'язано з початком розробки нового преміального EV.

Як повідомляє Motor1, в серійне виробництво новий електромобіль відправиться як мінімум в 2022 році. На даний же момент в компанії зайняті підготовкою тестових прототипів.

Під кузовом "БМВ 7 Серії" ховається прототип BMW i7 motor1.com

Один з таких і попався фотошпигунам. На даний момент автомобіль приховано під кузовом "БМВ 7 Серії" актуальної генерації. Виробничий же варіант буде зовні відрізнятися.

Прототип BMW i7 motor1.com

Очікується, що BMW i7 отримає два електромотори сумарною потужністю 550 к.с. і батарейний блок ємністю 100 кВтг. Запас ходу складе близько 580 км.

Прототип BMW i7 motor1.com

Прототип BMW i7 motor1.com

Крім того, можлива поява більш продуктивної модифікації зі спортивним характером – BMW i7S. В цьому випадку віддача силової установки може скласти 670 к.с.

Прототип BMW i7 використовує кузов BMW 7 Series bmw.com

Актуальна генерація BMW 7 Series bmw.com

Збільшена до 120 кВтг батарея може забезпечити більший в порівнянні зі стандартним седаном запас ходу. Однак з урахуванням збільшеної потужності двигунів спортивний електромобіль "БМВ", швидше за все, отримає ту ж дальність пробігу.

Як розповідав OBOZREVATEL, великий кросовер BMW X7 отримав найкрутішу модифікацію.

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