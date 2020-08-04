Ефектний Tesla Cybertruck замінять "звичайним" автомобілем

Електричний пікап Tesla Cybertruck, який дебютував близько року тому, в компанії готові замінити "звичайним" автомобілем з більш звичним і безпечним дизайном.

В інтерв'ю Automotive News Ілон Маск розповів про те, що в світі вже повно пікапів з одноманітним дизайном. Тому в разі потреби Tesla готова створити ще одну "копію" для відповідності сегменту.

Автомобіль, який компанія показала в 2019 році, носить статус концепту. Незважаючи на те, що Tesla зібрала вже сотні тисяч попередніх замовлень (і $100 за кожне з них), в продаж вирушить інший автомобіль, який виглядатиме зовсім не так ефектно.

У нинішньому вигляді Tesla Cybertruck небезпечно випускати на дороги. Фото: Tesla

Електромобіль повинен отримати такі необхідні елементи, як склоочисники, зовнішні дзеркала заднього виду і світловідбивачі. Але є і більш серйозні проблеми. Наприклад, в ДТП електромобіль Тесла поведе себе дуже небезпечно для інших учасників руху і пішоходів, адже його кузов виконано з товстих металевих пластин.

З цієї причини в автомобілі поки відсутні програмовані зони деформації. Також необхідно щось придумати з величезною кількістю гострих кутів. Пікап Tesla Cybertruck в будь-якому разі буде зовні відрізнятися від концепту, але в компанії вже заговорили про те, щоб в якості заміни вивести на ринок ще більш звичний автомобіль.

За кожне передзамовлення Tesla Cybertruck в компанії взяли $100. Фото: Tesla

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про штраф за "електронні" склоочисники Tesla. Також власника електромобіля Model 3 позбавили прав.