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4 травня • оновлено в 22:53
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Єдиний у світі універсал Tesla Model S виставили на продаж

2.3т
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Виготовлений в єдиному екземплярі універсал Tesla Model S P85 Shooting Brake шукає нового власника.

Tesla Model S P85 Shooting Brake

Tesla Model S P85 Shooting Brake

jbclassiccars.com

Унікальний автомобіль побудований компанією RemetzCar на замовлення голландського ентузіаста Флориса де Раадта. Розробкою дизайну машини займалося ательє Niels van Roij.

Tesla Model S P85 Shooting Brake

Tesla Model S P85 Shooting Brake

jbclassiccars.com

В процесі роботи над універсалом майстри RemetzCar змінили форму задньої стійки і даху, а також виготовили з алюмінію нові кузовні панелі, включаючи задні двері з інтегрованим спойлером, двірником і стоп-сигналом.

Tesla Model S P85 Shooting Brake

Tesla Model S P85 Shooting Brake

jbclassiccars.com

У минулому році Model S Shooting Brake презентували на автошоу в Женеві. Спочатку планувалося виготовити близько 20 екземплярів універсалів, але, на жаль цим планам не судилося здійснитися, оскільки компанія збанкрутувала.

Tesla Model S P85 Shooting Brake

Tesla Model S P85 Shooting Brake

jbclassiccars.com

За основу для єдиного побудованого універсала взяли стандартний Tesla Model S P85 з електромотором потужністю 422 к.с. і батареєю на 85 кВтг.

Tesla Model S P85 Shooting Brake

Tesla Model S P85 Shooting Brake

jbclassiccars.com

За кілька років власник накатав на ньому 60 тисяч км. Вдосталь награвшись електрокаром, Флоріс де Раадт вирішив продати автомобіль, і доручив це компанії JB Classic Cars.

Універсал оцінили в 224 521 євро з урахуванням податків, а якщо покупець буде не з країн ЄС, то машина обійдеться в 185 555 євро.

Tesla Model S P85 Shooting Brake

Tesla Model S P85 Shooting Brake

jbclassiccars.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Tesla готує революційну батарею, яка забезпечить значно більшу ефективність.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Нідерланди
Теги
суперкар тюнінг Tesla
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