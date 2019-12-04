Єдиний гідний конкурент Tesla Model 3 відправився у виробництво

Виробництво електромобіля Polestar 2, який створено спільними зусиллями Geely і Volvo, стартувало на заводі в Китаї.
Як з'ясував OBOZREVATEL, на даний момент мова йде про предсерійне складання, яке є необхідним етапом контролю якості перед початком повномасштабного виробництва.
Електромобіль Polestar 2 – одна з найбільш очікуваних моделей
polestar.com
Електрокар Поулстар 2 став першим повноцінним EV молодої компанії, яка має намір і надалі створювати екологічні автомобілі. Новинка вважається найбільш ефективним суперником Tesla Model 3.
Передсерійне складання Polstar 2 для контролю якості вже стартувало
polestar.com
Базова ціна Polestar 2 становить приблизно 64 тис. доларів. Однак екземпляри, які покупці отримають в першій половині 2020 року, відносяться до особливої серії Launch, яка, як неважко помітити, обійдеться в досить серйозну суму.
Ефектний дизайн Polestar 2 трохи нагадує сучасні моделі Volvo
polestar.com
Пізніше в продаж відправиться базовий варіант, за який попросять близько 45 тисяч. Запас ходу Polestar 2 становить пристойні 440 км. Для порівняння, Тесла Модел 3 в залежності від модифікації пропонує 400-520 км при ціні 40-57 тис. доларів.
Салон Polestar 2 здається затишним і практичним
polestar.com
У виробництво відправився і гібридний суперкар Polestar 1
polestar.com
При цьому для обох моделей цифри наведено Агентством з охорони навколишнього середовища США (EPA), яке визначає максимально наближені до реальних умов експлуатації дані. Тому порівняння електромобілів більш ніж доречне, особливо з огляду на те, що ніхто інший поки не показав більш гідного конкурента Tesla Model 3, ніж Polestar 2.
Tesla Model 3 є одним з популярних компактних електромобілів
tesla.com
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