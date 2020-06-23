Два нові електричні кросовери Toyota: як вони виглядають

Протягом наступних п'яти років Toyota випустить на ринок 10 електромобілів, серед яких будуть компактний кросовер і середньорозмірний SUV. Нещодавно компанія розкрила зовнішній вигляд цих двох новинок.

Дизайн майбутніх електрокросоверів японці показали на патентних фото (втім, поки це лише концептуальні начерки – серійні моделі, вочевидь, виглядатимуть трохи інакше). Як видно, обидва електрокари зроблені в єдиній стилістиці (зі складними лініями-переходами, але водночас мінімалістичним пластинами), хоча відмінності між собою у них деякі будуть.

Середньорозмірний електричний кросовер Toyota. Фото: Toyota

Середньорозмірний кросовер тяжіє до двооб'ємної форми, а ось компактний має однооб'ємний силует. Крім того, якщо першому притаманний витончений дизайн, то другому – більш різкі рішення.

Компактний електричний кросовер Toyota. Фото: Toyota

З інших загальних деталей у цього дуету – трапецієподібний передок, висувні дверні ручки та камери замість дзеркал.

Середньорозмірний електричний кросовер Toyota. Фото: Toyota

Компактний електричний кросовер Toyota. Фото: Toyota

Компактний електричний кросовер Toyota. Фото: Toyota

В основі обох кросоверів лежатиме модульна платформа e-TNGA, вона передбачає встановлення переднього, заднього або повного приводу. e-TNGA від самого початку створювалася під електромобілі, таке рішення дасть інженерам можливість скомпонувати агрегати найбільш оптимальним чином, не вдаючись до компромісів, які неминучі при конвертації платформи зі звичайними двигуном під використання електричної силової установки.

Середньорозмірний електричний кросовер Toyota. Фото: Toyota

Середньорозмірний електричний кросовер Toyota. Фото: Toyota

Компактний електричний кросовер Toyota. Фото: Toyota

Компактний електричний кросовер Toyota. Фото: Toyota

Крім компактного і середньорозмірного кросоверів, в десятку майбутніх електромобілів Toyota також увійдуть ще один SUV, два мінівени та один універсал.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota показала новий кросовер, створений на базі Corolla.