Довгоочікуваний електрокар Jaguar налякає Mercedes в наступному році

До кінця цього року Jaguar повинен був представити нове покоління розкішного седана XJ, який готується вже не один рік, але, за даними британських ЗМІ, його прем'єру відклали на кінець 2021 року.

Причина такого рішення, як повідомляє журнал Autocar, – пандемія COVID-19.

Втім, для самої компанії в цьому немає нічого критичного: навпаки, за цей час Jaguar пропрацює модель до найдрібніших деталей. Британці обіцяють, що, спадкоємець буде значно відрізнятися від XJ нинішнього покоління (на фото зверху – фрагмент дизайну майбутньої моделі). Більш того, він "буде чимось особливим", підкреслює виробник.

Новий Jaguar XJ повинен стати розкішним високотехнологічним електричним седаном, який буде представляти собою цікаву альтернативу німецьким моделям накшталт майбутньої "електрички" Mercedes EQS. При цьому новинку планують зробити найспортивнішим автомобілем у своєму сегменті з видатними характеристиками. З чуток, про це подбають чотири електродвигуни (потужністю до 200 к.с. кожен), батарея ємністю 100 кВтч і повний привід.

Очікується, що електрокар побудують на новій платформі MLA Jaguar Land Rover; а виробництвом моделі займеться завод Castle Bromwich у Великій Британії.

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