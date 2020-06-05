Дорого і красиво: в США оцінили покращення Карми

Сергій Іванов Електромобілі 10:26, 5.06.2020

Американський виробник електричних спорткарів Karma Automotive підготував пакет оновлень для моделі Karma Revero GT.

Покупці електромобіля зможуть замовити два пакети оновлень – Sport і Performance. Перший обійдеться в $8000 і дозволить надати Revero GT вид більш спортивної версії GTS. А за пакет Performance вимогають ще в $4000..

2021 Karma Revero GTS
karmaautomotive.com

Зокрема, спорт-пакет включає карбоновий додатковий обвіс, нові 22-дюймові колісні диски темного кольору, хромований декор і більш ефективну гальмівну систему з перфорованими дисками і червоними супортами.

2021 Karma Revero GTS
karmaautomotive.com

Для оздоблення інтер'єру підготували нові карбонові елементи декору, чорну емблему Karma на кермі і бейдж GTS на центральній консолі.

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2021 Karma Revero GTS
karmaautomotive.com
2021 Karma Revero GTS
karmaautomotive.com

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Пакет Performance не відіб'ється на зовнішності Revero GT, але зате додає в налаштування режимів руху спеціальний трековий режим. У будь-якому випадку на розгін до першої "сотні" Karma Revero GT/GTS потрібно всього 3,9 секунди.

Нагадаємо, що компанія представила модифікацію GTS в кінці минулого року на автошоу в Лос-Анджелесі. Вартість новинки стартує з позначки $152800.

2021 Karma Revero GTS
karmaautomotive.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Karma Automotive побудувала прототип електричного развозного фургона на автопілоті.

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