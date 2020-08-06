Для електромобілів встановили понад 1 000 000 зарядок

Віталій Сазонов Електромобілі 14:30, 6.08.2020

Днями електромобілі встановили історичний рекорд. Загальна кількість електростанцій в світі, призначених для їх зарядки, перевищила показник в 1 мільйон одиниць.

Про це повідомляє Automotie News.

Цікаво, але різкий стрибок стався всього лише за останні 3 роки – ще в 2017-му їхня кількість становила 500 000. Найбільше нових зарядок за минулий час було встановлено в Китаї і Европе.В ЄС лідером з розвитку зарядної інфраструктури є Франція.

До речі, нещодавно Європейський Союз оголосив, що до 2025 року на території Старого Світу буде встановлено 1 млн громадських зарядок.

Експерти не сумніваються в тому, що електромобілі та супутня інфраструктура будуть лише посилювати свою присутність. Bloomberg передбачає, що до 2025 року кожен десятий новий автомобіль, проданий у світі, буде електричним, а до 2040 року світові буде потрібно не менше 12 мільйонів зарядних станцій для "електричок".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що електромобіль Mini зміг взяти на буксир три позашляховики загальною масою приблизно 9 тонн.

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