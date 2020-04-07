Для електромобілів створили революційний мотор вагою 10 кг

Конструктори постійно вдосконалюють конструкцію електромобілів. Наступний крок після ефективних батарей – елеткромотори, які видають високу потужність при малій вазі.

Фахівці британської компанії Equipmake розробили мотор, який важить всього 10 кг. При цьому його потужність – близько 300 к.с.! Для порівняння зазначимо, що маса електромоторів Tesla перевищує 30 кг.

Новий електромотор Equipmake відрізняється видатними характеристиками equipmake.co.uk

Інженерам Equipmake вдалося досягти настільки видатних показників завдяки використанню технології 3D-друку. При цьому в компанії вирішили використовувати більш складну конструкцію принтерів, які, на відміну від дешевого друку, вміють працювати з металевим порошком.

Таким чином, зниження загальної ваги вдалося досягти за рахунок відмови від декількох з'єднаних між собою деталей – їх замінили цільні великі елементи, надруковані на 3D-принтері.

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Також фахівці модифікували систему охолодження і вдосконалили конструкцію магнітів, завдяки чому деталей в електродвигуні стало ще менше. Кількість обертів збільшилася до 30 000 на хвилину, а потужність склала 299 к.с.

Компанія розробляє силові установки для автомобілів equipmake.co.uk

При цьому мотор Equipmake здатний довгий час видавати пікову потужність завдяки простій конструкції та ефективній системі відводу тепла. Залишилося дочекатися випробувань нового продукту і застосування на серійних електрокарах.

Equipmake – один з лідерів моторобудування equipmake.co.uk

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про новий кросовер Tesla Model Y, який вже встигли занурити у воду. В мережі виявилося відповідне відео.

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