Дизельний VW Golf виявився економнішим за електричний 'Гольф'

Німецький автомобільний клуб ADAC довів, що електромобілі не завжди можуть бути вигіднішими за паливні машин аналогічного класу. Його фахівці протестували два VW Golf – дизельний і електричний, після чого прийшли до висновку, що як мінімум в Німеччині машина на "важкому паливі" обходиться дешевше ніж, її "розеточний" побратима.

Як пише autobild.de, що на даному етапі 100 км пробігу на дизельному Golf TDI потужністю 150 к.с. коштує близько 5,21 євро. Це з урахуванням того, що машина споживає 4,8 л на "сотню", а середня ціна на паливо в червні становила 108,6 євроцентів.

У той же час 100 км пробігу на електричному VW Golf обходиться в 5,36 євро (в реальних умовах eGolf споживає в середньому 17,3 кВтг енергії на 100 км). І це в тому випадку, якщо автомобіль заряджати вдома (тобто, йдеться суто про вартість "домашньої" електроенергії).

Якщо ж електрокар "підживлювати" на громадських зарядках, наприклад, від мережі зарядних станцій Ionity, які встановлені на магістралях, вартість зарядки моментально зростає до до 13,32 євро, що більш ніж в два рази дорожче, ніж вартість палива на 100 км пробігу для дизельного Golf.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що експерти назвали 5 причин, чому електромобілі досі не користуються широкою популярністю.