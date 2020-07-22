Дешеві китайські електромобілі заполонять ринок
Компанія Xpeng Motors – один з найбільш перспективних китайських автовиробників, який, наприклад, співпрацює з такою відомою компанією, як Xiaomi.
У компанії залучили інвестиції в розмірі понад два мільярди доларів, в тому числі 400 мільйонів з них – від тієї ж Xiaomi. Це дозволило Xpeng Motors обзавестися власним заводом, адже до цього компанія виробляла свої електромобілі на потужностях FAW Group.
Компанія виходить на ринок акцій і готується залучити ще більше інвестицій. Крім безпосередньо власного виробничого майданчика, Xpeng готує кілька нових електрокарів, які вже знаходяться в розробці.
На даний момент в модельному ряду два доступних електромобіля: компактний кросовер Xpeng G3 вартістю 32,5 тис. доларів і седан Xpeng P7 за $33 000. Фінансові вливання дозволять компанії значно розширити лінійку моделей і запропонувати дуже доступні авто, які можуть з'явитися на глобальному ринку.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, останній екземпляр знаменитої моделі Tesla вирішили продати за 1,5 мільйона доларів. Навіть незважаючи на те, що машина насправді коштує $100 000.