Дешеві китайські електромобілі заполонять ринок

Компанія Xpeng Motors – один з найбільш перспективних китайських автовиробників, який, наприклад, співпрацює з такою відомою компанією, як Xiaomi.

Електричний кросовер Xpeng G3 – найбільш доступна модель на даний момент. Фото: Xpeng Motors

У компанії залучили інвестиції в розмірі понад два мільярди доларів, в тому числі 400 мільйонів з них – від тієї ж Xiaomi. Це дозволило Xpeng Motors обзавестися власним заводом, адже до цього компанія виробляла свої електромобілі на потужностях FAW Group.

Компанія виходить на ринок акцій і готується залучити ще більше інвестицій. Крім безпосередньо власного виробничого майданчика, Xpeng готує кілька нових електрокарів, які вже знаходяться в розробці.

Середньорозмірний седан Xpeng P7 є серйозним суперником Tesla. Фото: Xpeng Motors

На даний момент в модельному ряду два доступних електромобіля: компактний кросовер Xpeng G3 вартістю 32,5 тис. доларів і седан Xpeng P7 за $33 000. Фінансові вливання дозволять компанії значно розширити лінійку моделей і запропонувати дуже доступні авто, які можуть з'явитися на глобальному ринку.

Незабаром у Xpeng Motors з'явиться ще більше моделей. Фото: Xpeng Motors

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, останній екземпляр знаменитої моделі Tesla вирішили продати за 1,5 мільйона доларів. Навіть незважаючи на те, що машина насправді коштує $100 000.