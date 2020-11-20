Дешеві електрокари з Китаю в Україні: що пропонують і скільки коштують

Стас Сіділєв Електромобілі 06:45, 20.11.2020

Ринок електромобілів в Україні, як і попит, зростає. За п'ять років на дорогах з'явилося близько 25 тис. електрокарів, але покупці хочуть ще.

AutoOboz вже розповідав, які машини на 100-відсотковій електротязі в Україні можна купити новими в офіційних дилерів. Асортимент різноманітний, але не дуже численний. Ми з'ясували, скільки коштують електромобілі з КНР, якщо скористатися послугами сторонніх посередників.

Aiways U5

У Китаї уряд активно інвестує в сегмент автомобілів "нової енергії" (так в КНР називають електрику, в якій насправді немає нічого революційного). Компанія Aiways однією з перших приєдналася до "проривних" розробок у сфері батарейних електрокарів.

Виробник вчасно вловив тренд на кросовери, щоб поєднати дві актуальні тенденції в своїх машинах. Сьогодні Aiways представляє середній ціновий сегмент і продає масові авто. U5 – машина, яка виглядає досить стильно і самобутньо. Головне, що не намагається копіювати Tesla, чим грішили китайські компанії пару років тому.

Aiways U5
ecomento.de

За Aiways U5 просять в Україні $28 000 – приблизно як Toyota Camry. Електромотор видає трохи більше 200 к.с., а батарея ємністю 53 кВтг пропонує 400 км запасу ходу згідно з паспортними даними. Насправді варто розраховувати на 250-300 км.

Weltmeister EX5

Ще один кросовер. На цей раз від Weltmeister – компанії, яка останнім часом взяла курс на преміальний сегмент. Поки ці наміри підтверджені футуристичними прототипами з обіцянками долати до 800 км. Але жодних реальних проявів цих починань поки немає.

Weltmeister EX5
eltract.ru

Компактний кросовер EX5 існує пару років, отже, належить до більш демократичного позиціонування. Звідси і ціна – $25 000 в Україні. Потужність – 217 к.с., запас ходу – 420 км, тобто не більше 300 в реальних умовах.

Hyundai Lafesta EV

Корейський електромобіль розмірами з Hyundai Elantra, але виключно для китайського ринку. В Україні можна купити майже за $30 000. Від батареї ємністю 56 кВтг стильний седан здатний долати приблизно 350 км. Мотор видає 180 к.с.

Hyundai Lafesta EV
autoreview.ru

Chery eQ1

В Україні автомобілі Chery досить популярні, але електромобілі китайська компанія у нас не продає. Можливо, ще досліджують ринок. Тим часом замовити можна сіті-кар eQ1 за $13 000. Формат – приблизно як у Smart. Заявлені виробником 300 км запасу ходу виглядають як жарт. Насправді – не більше 200 км.

Chery eQ1
auto.vercity.ru

Chery Arrizo e

Більш елегантний вибір – компактний седан Chery Arrizo E. За $22 000 пропонується симпатичний електромобіль з запасом ходу 400 км (офіційні дані) і мотором на 160 к.с.

Chery Arrizo e
evcompare.io

Chery Tiggo e

Ще один електричний кросовер. На цей раз на базі Chery Tiggo 4. Виробник говорить все про ті ж самі 400 км пробігу від однієї зарядки. Купити можна за $21 000.

Chery Tiggo e
autocentre.ua

Chery Tiggo 3xe

На базі Chery Tiggo 2 компанія підготувала електрокар для міських поїздок. Приблизно 250 км запасу ходу в Україні пропонують за $18 000. Мотор видає близько 120 к.с.

Chery Tiggo 3xe
kitaec.ua

Buick Velite 6

Ще один ексклюзив для китайських покупців, на цей раз під американським брендом Buick, який в КНР користується навіть більшою популярністю, ніж на домашньому ринку. Стильний п'ятидверний гетчбек відмінно виглядає і здатний долати до 300 км.

Buick Velite 6
autoreview.ru

Neta V

Бренд Neta – справжній лоукост. В Україні за кросовер Neta V просять $16 000, в Китаї він майже в два рази дешевший. Розраховувати на видатні характеристики за такі гроші не доводиться. Потужність мотора – трохи більше 50 к.с., а реальний запас ходу складає приблизно 150 км.

Neta V
marklines.com

Neta U

Наступна модель позиціонується трохи вище і виглядає краще. Більший кросовер у нас оцінили в $28000. Силова установка пропонує понад 160 к.с. потужності, а запас ходу від однієї зарядки наближається до 250 км.

Neta U
carsalesbase.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ціни на популярні моделі вживаних електрокарів на українському ринку. Пропозицій дуже багато, продавці просять різні суми грошей.

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