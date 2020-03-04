Дебютував новий електрокар FIAT 500e. Живі фото і ціни

Легендарна модель FIAT 500 пережила зміну поколінь. Вперше в своїй історії автомобіль дебютував виключно як електрокар (500e) – версій з ДВЗ у нього не буде.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий FIAT 500e побудований на абсолютно новій платформі, за пропорціями він практично ідентичний актуальної моделі, а ось в габаритах трохи додав – довжина і ширина машини збільшилися на 6 см, колісна база – на 2 см.

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

У плані дизайну 500e 2021 зберіг вигляд культової моделі, але без змін не обійшлося. Наприклад, стійки кузова стали товщі, а задня частина – більш закруглена, крім того, з'явилася нова, світлодіодна оптика, а замість логотипу марки на передній панелі тепер красується шильдик "500".

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

Салон FIAT 500e зазнав ще більшу модернізацію. Тут прописався 7-дюймовий екран приладової панелі замість аналогового щитка, 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважального комплексу Uconnect 5 (на базі ОС Android) і новий блок управління кліматом. Також дизайнери марки перемалювали центральну консоль.

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

Але все ж найцікавіші зміни відбулися по частині техніки FIAT 500e. Електрокар отримав батарею ємністю 42 кВтг, її вистачає на запас ходу в 320 км в їздовому циклі WLTP. Коли батарея розряджена, її можна поповнити приблизно за 6 годин, використовуючи настінний чарджер потужністю 7,4 кВт. А якщо використовувати зарядку на 85 кВт, то 80% енергії буде відновлено за 35 хв. Від звичайної мережі зарядка займе 14 годин.

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

Мотор нового Фіата – потужністю 118 к.с. (87 кВт), позначку у 100 км/год машина долає за 9 сек, а максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год. Доступні три режими водіння: Normal, Range і Sherpa – останній спрямований на зниження комфорту і продуктивності для досягнення максимального запасу ходу (по суті, цей режим орієнтувний на "екстрені ситуації").

FIAT 500e 2021 media.fcaemea.com

До списку асистентів FIAT 500e включені: функція автоматичного гальмування, контроль "мертвих" зон, утримання в смузі, круїз-контроль та ін.

Європейці вже можуть замовити новий FIAT 500e, правда поки тільки в лімітованому виданні, тираж якої складе 500 одиниць. Стартова ціна такого автомобіля – 37 500 євро. Кожен з екземплярів в буде "йти" зі світлодіодними фарами, сидіннями з екокожі, хромованою зовнішньою обробкою і повним набором електронних помічників.

Новий FIAT 500e будуть випускати на основному заводі бренду в Турині, Італія, а ось актуальний гетчбек (з двигунами внутрішнього згоряння і гібридними установками) продовжать випускати у Польщі.

Основні характеристики FIAT 500e 2021:

довжина: 3,63 метра

ширина: 1,69 метра

висота: 1,48 метра

запас ходу: 320 км по WLTP

акумулятор / ємність: літій-іонний / 42 кВтг

зарядка: швидкий зарядний пристрій змінного струму AC Fast Charger Combo 2: 85 кВт

в режимі постійного струму DC Mode 3: 11 кВт

в режимі постійного струму DC Wallbox: 3-7 кВт

потужність: 118 к.с. (88 кВт)

максимальна швидкість: 150 км / год

розгін 0-50 км/год: 3,1 сек

розгін: 0-100 км/год: 9,0 сек

ціна (перше видання) 37 900 євро

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, недавно FIAT показав дуже практичну модель – утилітарний пікап.

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