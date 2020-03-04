Головна Новини
4 березня • оновлено в 11:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електромобілі

Дебютував новий електрокар FIAT 500e. Живі фото і ціни

2.2т
Читати матеріал російською

Легендарна модель FIAT 500 пережила зміну поколінь. Вперше в своїй історії автомобіль дебютував виключно як електрокар (500e) – версій з ДВЗ у нього не буде.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий FIAT 500e побудований на абсолютно новій платформі, за пропорціями він практично ідентичний актуальної моделі, а ось в габаритах трохи додав – довжина і ширина машини збільшилися на 6 см, колісна база – на 2 см.

FIAT 500e 2021

FIAT 500e 2021

media.fcaemea.com

У плані дизайну 500e 2021 зберіг вигляд культової моделі, але без змін не обійшлося. Наприклад, стійки кузова стали товщі, а задня частина – більш закруглена, крім того, з'явилася нова, світлодіодна оптика, а замість логотипу марки на передній панелі тепер красується шильдик "500".

FIAT 500e 2021

FIAT 500e 2021

media.fcaemea.com

FIAT 500e 2021

FIAT 500e 2021

media.fcaemea.com

Салон FIAT 500e зазнав ще більшу модернізацію. Тут прописався 7-дюймовий екран приладової панелі замість аналогового щитка, 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважального комплексу Uconnect 5 (на базі ОС Android) і новий блок управління кліматом. Також дизайнери марки перемалювали центральну консоль.

FIAT 500e 2021

FIAT 500e 2021

media.fcaemea.com

FIAT 500e 2021

FIAT 500e 2021

media.fcaemea.com

FIAT 500e 2021

FIAT 500e 2021

media.fcaemea.com

FIAT 500e 2021

FIAT 500e 2021

media.fcaemea.com

Але все ж найцікавіші зміни відбулися по частині техніки FIAT 500e. Електрокар отримав батарею ємністю 42 кВтг, її вистачає на запас ходу в 320 км в їздовому циклі WLTP. Коли батарея розряджена, її можна поповнити приблизно за 6 годин, використовуючи настінний чарджер потужністю 7,4 кВт. А якщо використовувати зарядку на 85 кВт, то 80% енергії буде відновлено за 35 хв. Від звичайної мережі зарядка займе 14 годин.

FIAT 500e 2021

FIAT 500e 2021

media.fcaemea.com

Мотор нового Фіата – потужністю 118 к.с. (87 кВт), позначку у 100 км/год машина долає за 9 сек, а максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год. Доступні три режими водіння: Normal, Range і Sherpa – останній спрямований на зниження комфорту і продуктивності для досягнення максимального запасу ходу (по суті, цей режим орієнтувний на "екстрені ситуації").

FIAT 500e 2021

FIAT 500e 2021

media.fcaemea.com

До списку асистентів FIAT 500e включені: функція автоматичного гальмування, контроль "мертвих" зон, утримання в смузі, круїз-контроль та ін.

Європейці вже можуть замовити новий FIAT 500e, правда поки тільки в лімітованому виданні, тираж якої складе 500 одиниць. Стартова ціна такого автомобіля – 37 500 євро. Кожен з екземплярів в буде "йти" зі світлодіодними фарами, сидіннями з екокожі, хромованою зовнішньою обробкою і повним набором електронних помічників.

Новий FIAT 500e будуть випускати на основному заводі бренду в Турині, Італія, а ось актуальний гетчбек (з двигунами внутрішнього згоряння і гібридними установками) продовжать випускати у Польщі.

Основні характеристики FIAT 500e 2021:

  • довжина: 3,63 метра

  • ширина: 1,69 метра

  • висота: 1,48 метра

  • запас ходу: 320 км по WLTP

  • акумулятор / ємність: літій-іонний / 42 кВтг

  • зарядка: швидкий зарядний пристрій змінного струму AC Fast Charger Combo 2: 85 кВт

  • в режимі постійного струму DC Mode 3: 11 кВт

  • в режимі постійного струму DC Wallbox: 3-7 кВт

  • потужність: 118 к.с. (88 кВт)

  • максимальна швидкість: 150 км / год

  • розгін 0-50 км/год: 3,1 сек

  • розгін: 0-100 км/год: 9,0 сек

  • ціна (перше видання) 37 900 євро

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, недавно FIAT показав дуже практичну модель – утилітарний пікап.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Віталій Сазонов
Теги
електромобілі нові авто Fiat
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації