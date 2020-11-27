Daimler запатентував позначення електричних Mercedes-AMG

Концерн Daimler AG запатентував у європейському відомстві по захисту інтелектуальної власності (EUIPA) позначення для майбутніх електричних моделей підрозділу Mercedes-AMG

Про це повідомляється на сайті відомства. Відповідно до документів, електричні моделі Mercedes-AMG отримають позначення EQE 43, EQE 53 і EQE 63.

Mercedes-Benz EQE motor1.com

Нагадаємо, що анонсована в минулому місяці новинка EQE створена на базі популярного седана E-Class. Вона буде використовувати нову електричну платформу Electric Vehicle Architecture (EVA). Крім базових версій шанувальникам спортивного стилю будуть запропоновані відповідні версії під брендом Mercedes-AMG, які, в залежності від ступеня "зарядженості", матимуть позначення EQE 43, EQE 53 та EQE 63.

Mercedes-Benz EQE motor1.com

Надалі, відповідно до стратегії розвитку, концерн має намір істотно розширити лінійку електричних та гібридних моделей, включаючи автомобілі суббрендов AMG та Maybach Зокрема, у майбутньому році очікується дебют гібридного спорткара AMG GT з бітурбірованним 4-літровим V8 та електромотором сумарною потужністю 800 л. с. Також у майбутньому році Mercedes-AMG відправить замовникам перші екземпляри гіперкара One.

Mercedes-Benz EQE motor1.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz представила чергове покоління флагманського седана Mercedes-Maybach і нову версію кросовера Mercedes-Maybach GLS.