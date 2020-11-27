Daimler запатентував позначення електричних Mercedes-AMG

Концерн Daimler AG запатентував у європейському відомстві по захисту інтелектуальної власності (EUIPA) позначення для майбутніх електричних моделей підрозділу Mercedes-AMG

Про це повідомляється на сайті відомства. Відповідно до документів, електричні моделі Mercedes-AMG отримають позначення EQE 43, EQE 53 і EQE 63.

Нагадаємо, що анонсована в минулому місяці новинка EQE створена на базі популярного седана E-Class. Вона буде використовувати нову електричну платформу Electric Vehicle Architecture (EVA). Крім базових версій шанувальникам спортивного стилю будуть запропоновані відповідні версії під брендом Mercedes-AMG, які, в залежності від ступеня "зарядженості", матимуть позначення EQE 43, EQE 53 та EQE 63.

Надалі, відповідно до стратегії розвитку, концерн має намір істотно розширити лінійку електричних та гібридних моделей, включаючи автомобілі суббрендов AMG та Maybach Зокрема, у майбутньому році очікується дебют гібридного спорткара AMG GT з бітурбірованним 4-літровим V8 та електромотором сумарною потужністю 800 л. с. Також у майбутньому році Mercedes-AMG відправить замовникам перші екземпляри гіперкара One.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz представила чергове покоління флагманського седана Mercedes-Maybach і нову версію кросовера Mercedes-Maybach GLS.