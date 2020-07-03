Даєш 500000! BMW готується до наступу на ринок електромобілів

BMW Group планує істотно розширити свої виробничі потужності з випуску компонентів для електромобілів на німецькому заводі в Дінгольфінге.

У відповідності зі стратегією розвитку, концерн має намір збільшити випуск електромоторів, трансмісій, електронних компонентів і батарей для електромобілів на своєму заводі в Баварії.

Завод BMW в Дінгольфінге. фото: bmw.com

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У планах компанії довести щорічний обсяг виробництв компонентів для електромобілів до півмільйона. Нагадаємо, що завод в Дінгольфінге налагодив випуск компонентів для електромобіля BMW i3 у 2013 році. З тих пір обсяги виробництва електричних силових агрегатів істотно зросли.

Завод BMW в Дінгольфінге. фото: bmw.com

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Силовий агрегат BMW e-drive включає в себе електромотор, трансмісію, а також керуючу електроніку. П'яте покоління e-drive буде використовуватися на новому електричному кросовері BMW iX3, виробництво якого стартує в Китаї до кінці літа.

Завод BMW в Дінгольфінге. фото: bmw.com

Крім BMW e-drive, Competence Center в Дінгольфінге буде виробляти різні компоненти для електромобілів, в тому числі батарейні модулі і високовольтні батареї на 8-ми виробничих лініях. Причому, чотири нових конвеєра з'являться вже найближчим часом.

Завод BMW в Дінгольфінге. фото: bmw.com

У найближчі кілька років виробничі площі Competence Center для виготовлення електричних компонентів будуть збільшені в 10 разів (!) З 8000 м кв до 80 тис м кв., А кількість співробітників виросте на 2 тисячі осіб.

Завод BMW в Дінгольфінге. фото: bmw.com

Розширення заводу в Дінгольфінге дозволить компанії істотно розширити вплив на перспективному ринку електромобілів. У 2021 року кожен четвертий автомобіль, який продається компанією на європейському ринку буде мати електричні компоненти. До 2030 року їх число повинне скласти половину від усієї продукції, що випускається. У 2023 році BMW Group обіцяє запропонувати покупцям не менше 25 моделей з електричними компонентами, причому приблизно половина з них будуть пересуватися виключно на електротязі.

Завод BMW в Дінгольфінге. фото: bmw.com

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В даний час приблизно 10% продукції, що випускається заводом в Дінгольфінге, мають електричні компоненти. З запуском електричного кросовера BMW iNext в 2021 році, на конвеєрі заводу будуть одночасно збирати гібриди, автомобілі з ДВС і електромобілі.

Крім того, в Дінгольфінге готуються до запуску у виробництво нового покоління флагманського седана BMW 7 Series. Новинка буде оснащуватися бензиновими і дизельними моторами, отримає гібридну plug-in версію, а також вперше обзаведеться повністю електричної модифікацією.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія BMW презентувала "заряджений" M5 2021.