Citroen створив ефектного суперника Nissan Leaf

Новий Citroen C4 2021 представлено офіційно з гарними фото і повними характеристиками. Виробник також підготував електромобіль Citroen e-C4, який битиметься з Nissan Leaf.

Новий Citroen C4 2021 модельного року. Фото: Citroen

На попередню модель новий С4 зовсім не схожий. Автомобіль своєю появою не тільки є продовженням компактної моделі, але також замінює Cactus. Тому новинка поєднує в собі риси гетчбека та кросовера. Кузов отримав незвичайний динамічний силует, а передні фари і задні ліхтарі виконані в дворівневому форматі.

Салон Сітроен С4 2021 повністю відрізняється від попередника. Тут дуже прості і сучасні форми, лаконічна архітектура та ергономічне розташування органів керування. За практичність відповідають численні кишені та відділення для дрібниць, а за комфорт – спеціальний наповнювач у кріслах. Передньому пасажиру запропоновано кріплення для планшету.

Новий Citroen C4 2021 модельного року. Фото: Citroen

Новий Citroen C4 2021 модельного року. Фото: Citroen

Новий Citroen C4 2021 модельного року. Фото: Citroen

У салонне дзеркало заднього виду вбудовано відеореєстратор, який дозволяє записувати відео на 16 Гб. Також доступні система стеження за розміткою і розпізнавання дорожніх знаків, екстрене автоматичне гальмування і адаптивний круїз-контроль.

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Головна технічна особливість Citroen C4 2021 модельного року – підвіска з гідравлічними буферами, яка являє собою еволюцію класичної гідропневматичної підвіски Сітроен. Виробник обіцяє дуже комфортну їзду.

Електромобіль Citroen e-C4 2021 модельного року. Фото: Citroen

Моторна гамма нового Citroen C4 вийшла дійсно широкою. В ній представлені не тільки бензинові (100-155 л.с.) і дизельні (110-130 л.с.) версії, але також і електрична модифікація. В цьому випадку мотор має потужність 136 к.с. Акумуляторна батарея ємністю 50 кВтг забезпечує запас ходу 350 км.

Електромобіль Citroen e-C4 2021 модельного року. Фото: Citroen

Довжина / ширина / висота – 4360 мм / 1800 мм / 1525 мм. Колісна база складає 2670 мм. Об'єм багажника дорівнює 380 л. У продаж на європейському ринку новий Сітроен С4 вирушить восени.

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про перший електричний кросовер Skoda, який показали на нових фото.