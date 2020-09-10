Citroen презентував повністю електричне сімейство е-Jumper

Французька компанія Citroen поповнила сім'ю комерційних моделей повністю електричним флагманом – е-Jumper.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка стане третім представником електричної сім'ї комерційних моделей марки після презентованих раніше е-Jumpy і е-SpaceTourer. Починаючи з 2021 року Сitroen запропонує своїм клієнтам повний модельний ряд електрифікованих комерційних автомобілів.

Комерційний фургон Jumper добре знайомий покупцям. Новинка дозволить поліпшить позиції бренду в швидко розвивається сегменті комерційного електротранспорту. Для цього покупцям буде запропонована широка можливість створити індивідуальну конфігурацію моделі.

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Так новинку можна замовити з батареєю ємністю 37 або 70 кВтг, що дозволить без підзарядки подолати 200 або 340 км відповідно. Запас ходу може збільшитися завдяки системі рекуперації енергії гальмування. На тяговий акумулятор, який поставляється компанією Bedeo, діє гарантія 8 років або 160 тисяч км пробігу.

АКБ живить 122-сильний тяговий електромотор, який має максимальний крутний момент 260 Нм. Залежно від версії, максимальна швидкість досягає 90 або 110 км/год.

е-Jumper може мати 4 варіанти довжини, 3 – колісної бази і 3 – висоти. Також покупці зможуть придбати суцільнометалевий фургон, шасі з одне і дворядною кабіною або базове шасі для установки спеціалізованого кузова.

Залежно від поєднання габаритів і висоти кузова, обсягу вантажного відсіку е-Jumper варіюється від 8 до 17 м3. Внутрішня ширина кузова на рівні колісних арок становить 1,42 м, а внутрішня ширина між бічними панелями кузова досягає 1,87 м. Максимальна вантажопідйомність автомобіля – 1890 кг.

Зовні дізнатися е-Jumper можна по фірмовим логотипам "ë" на крилах і задніх дверях, а також по люку для зарядки на передньому лівому крилі. Усередині новинка відрізняється кнопковим селектором управління режимами роботи "D-N-R" і дзеркала заднього виду з невеликим дисплеєм, який інформує водія про статус різних систем електромобіля.

В якості опції е-Jumper може бути укомплектований різними електронними помічниками водія, а також широким спектром додаткового і спеціального устаткування.

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