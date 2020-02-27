Citroen показав найдешевший електромобіль в світі

На спеціальній презентації в Парижі компанія Citroen представила унікальний електрокар Citroen Ami.

Як стало відомо OBOZREVATEL, новинка стане найдешевшим електромобілем в світі. Автомобіль являє собою розвиток концепту Ami, представленого на торішньому автошоу в Женеві.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Citroen сьогодні представив в Парижі своє бачення сучасної, масово доступною мобільності. На думку французів, порятунком для міських жителів стане відроджена в електронній формі "вуатюретка", для управління якої не потрібна наявність водійських прав.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Як і всі автовиробники, Citroen шукає новий формат міської мобільності і одночасно магічну формулу залучення в автомобілізацію нинішніх тінейджерів, які масово відмовляються отримувати водійські права. Справді, володіння автомобілем в крупних мегаполісах Європи стає все більш обтяжливим. З одного боку, заторів і пробок менше не стає, з іншого боку, політики накладають все більше обмежень на саму можливість використання автомобіля в містах, особливо в центральній частині.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Так, тенденція заборони дизелів і виділення в містах зон з низькими викидами вуглекислого газу шириться швидше коронавируса. Вартість отримання номерного знака у Франції – 500 євро, а водійських прав – і зовсім 1800! Тож не дивно, що і підлітки, і люди старшого віку все частіше вважають за краще громадський транспорт.

За оцінками фахівців, до 2050 року 66% світового населення будуть жити в містах. І багато хто з них, на думку Citroen, все так же будуть віддані переміщенню на персональному автотранспорті. За умови, що він буде недорогим в покупці, дешевим в змісті і легким в управлінні.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Ami – 100%-ëlectric, як називає французька компанія спадкоємця моделі Ami 60-70-х років минулого століття, має стати саме таким транспортним засобом. 2-місна конструкція без моторного відсіку і багажника з довжиною 2,41 м, шириною 1,39 м і висотою 1,52 м здатна розгортатися на "п'ятачку" діаметром 7,2 м.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Її призводить 6-кіловатний електромоторчик – трохи могутніше газонокосарки, – який живиться від 5,5-кіловатної батареї. З нею 485-кілограмовий Ami може проїхати до 70 км з максимальною швидкістю 45 км/год, а заряджається акумулятор від звичайної однофазної розетки на 220 вольт. І всього за 3 години.

Тепер найголовніше: управляти Ami можна з 14 років у Франції і Італії або з 16 років – в інших країнах Європи. Його базова ціна – 6900 євро (у Франції – 6000 євро з екобонусом від держави). Його також можна взяти в лізинг за 19,99 євро / місяць (при первинному внеску 2644 євро) або за 0,26 євро за хвилину – стільки ж коштує електроскутер в Парижі.

Citroen Ami обійдеться покупцям у Франції в 6000 євро fr-media.citroen.com

Щоб вийшла така ціна, інженери пішли на цілий ряд хитрощів. Автомобіль має пластиковий кузов на сталевий просторової рами, а ліва двері повністю ідентична правій. Але відкриваються по-різному – водійська проти руху, пасажирська традиційно – по ходу! Скла не опускаються, але, так само як і у "дідуся" 2CV, вручну відкриваються як кватирки.

У Citroen Ami двері відкриваються в різні боки fr-media.citroen.com

Замість важеля коробки передач – три кнопки зліва від водійського крісла. Ні навігації, ні магнітоли немає – тільки підставка під смартфон, який і забезпечує тут функції мультимедійної системи.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Citroen Ami fr-media.citroen.com

Місце для багажу – в ногах пасажира, в глибоких нішах в дверях або за спинками сидінь.

Citroen Ami fr-media.citroen.com

При цьому панорамний дах поставляється в стандарті. Тоді, як всякі килимки, сіточки і шухлядки – опції для самостійної установки. Клієнт просто отримує їх поштою в коробці і після сам монтує.

При цьому панорамний дах поставляється в стандарті fr-media.citroen.com

До речі, і сам автомобіль буде продаватися виключно он-лайн. І навіть більше – крім традиційних дилерів Citroen, його продаватимуть в найбільших мережах магазинів побутової техніки та електроніки, а доставляти покупцям будуть додому.

Колір кузова тільки один – сіро-блакитний, але на вибір доступний різні кольорові акценти. fr-media.citroen.com

Зовнішність Citroen Ami можна буде персоналізувати з урахуванням індивідуальних переваг fr-media.citroen.com

Олег Василевський, спеціально для АвтоОБОЗ з Парижа.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Citroen показала кросовер з рекордно низькою витратою палива.

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