Citroen показав 9-місний електромобіль

Сергій Іванов Електромобілі 11:30, 15.06.2020

Французька компанія Citroen представила новий повністю електричний мінівен Citroеn е-SpaceTourer. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У родині електромобілів Citroen – чергове поповнення. Після дебюту комерційної моделі e-Jumpy і міського мікромобіль Ami, компанія презентувала стильний мінівен на електротязі.

Citroеn е-SpaceTourer
citroen.com

Завдяки широким можливостям трансформації салону, новинка здатна взяти "на борт" від 5 до 9 чоловік. Автомобіль побудований на базі добре знайомої моделі SpaceTourer, але на відміну від інших представників сімейства, пересувається виключно на електриці.

В основі новинки лежить модульна платформа EMP2, що дозволяє використовувати як традиційні двигуни внутрішнього згоряння, так і електричні компоненти. У відповідності зі стратегією Inspired By You All, компанія має намір до кінця нинішнього року презентувати шість електрифікованих автомобілів.

Citroеn е-SpaceTourer
citroen.com

Автомобіль оснащений 136-сильним (100 кВт) електромотором, які має крутний момент 260 Нм. Літій-іонна батарея ємністю 50 кВтг складається з 18 осередків. За запевненням творців, мінівен здатний подолати до 230 км (WLTP). Компанія надає гарантію на батарею на 8 років або 160 тисяч км пробігу.

Citroеn е-SpaceTourer
citroen.com

Водій може вибрати один з трьох режимів роботи силового агрегату: Eco, Normal і Power. У режимі Normal система надає 80 кВт потужності і 210 Нм моменту. Це дозволяє забезпечити ідеальний баланс між запасом ходу і динамікою. В режимі Eco віддача знижена до 60 кВт і 190 Нм, а енергоспоживання мінімізовано для досягнення максимальної дистанції пробігу. У режимі Power силова установка надає максимально можливу віддачу мотора (100 кВт/260 Нм). Але незалежно від обраного режиму, максимальна швидкість обмежена на позначці 130 км/год.

Citroеn е-SpaceTourer
citroen.com

Заряджати батарею можна від звичайної розетки, за допомогою зарядного пристрою Wallbox 7,4 кВт (близько 8 годин) або на "швидкій" зарядці – 80% ємності за 30 хвилин.

У салоні з'явилися спеціальна панель приладів, а також 7-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи. За допомогою програми MyCitroën власник е-SpaceTourer може дистанційно керувати процесом зарядки батареї.

Citroеn е-SpaceTourer
citroen.com

Для комфорту та безпеки, е-SpaceTourer забезпечений комплексом електронних помічників водія, в тому числі, системою екстреного гальмування, допомоги при старті в гору, контролю за "сліпими" зонами, системою моніторингу стану водія і запобігання зіткненню при русі заднім ходом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Citroen показала нову версію кросовера С3 Aircross.

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