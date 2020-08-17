Чому електромобіль вигідніший за авто з ДВС: розрахунки власника Tesla

Сергій Іванов Електромобілі 13:20, 17.08.2020 Оновлено: 13:45, 17.08.2020

Одна з головних переваг електромобіля перед машинами з двигуном внутрішнього згоряння полягає в низьких експлуатаційних витратах. Але чи так це насправді – досліджував портал Carscoops.

Світ розділився на два табори: одні віддають перевагу автомобілям зі звичним ДВС, інші віддали перевагу електромобілям. Наприклад, Стів Сасмен із США вирішив ризикнути і придбав в 2014 році електромобіль Tesal Model S. На той момент на одометрі його Model S P85 уже було 35 тисяч миль пробігу (приблизно 56 тис. км). За авто він віддав $79 тисяч. За ці роки він дуже інтенсивно користувався своїм авто і за 5 років наїздив 214 072 миль (344 515 км). Причому, крім повсякденної експлуатації, Стів об'їхав 48 американських штатів і побував у Канаді.

За 5 років Стів Сасмен накатав на свій Tesla 344,5 тисячі км, а витрати становили всього 5415 доларів. Фото:
carscoops.com

У що ж обійшлося йому це задоволення? Ви будете здивовані, але за весь час, за словами Стіва, він витратив усього $5415 на обслуговування. Найбільшою статтею витрат стала заміна великого екрану мультимедійної системи, за який він заплатив $ 2215, а також заміна зарядного порту, який обійшовся в $790. За 5 років він змінив два комплекти гуми, ручку двері, 12-вольтну АКБ і ще кілька інших дрібниць.

Стів продав машину в серпні минулого року. Нинішній власник подолав на автомобілі позначку 300 тисяч миль (483 тис. км) пробігу. З урахуванням 86 тисяч миль (138 тис. км), які наїздив нинішній власник, загальні витрати становлять приблизно $5000. Отже, сумарні витрати на експлуатацію електромобіля, який накатав майже пів мільйона кілометрів, становили $10,5 тисяч. Погодьтеся, для такого пробігу дуже скромна сума...

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