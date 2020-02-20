Чому Білл Гейтс обрав електрокар Porsche замість Tesla: розкрито загадку

Вже як декілька днів в ЗМІ не вщухають розмови щодо нового авто Білла Гейтса – електрокара Porsche Taycan. Багато хто дивується, чому ж співзасновник Microsoft віддав перевагу не Tesla.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти, чому ж вибір Гейтса припав на німецьку, а не американську машину.

Білл Гейтс і Porsche Taycan thedriven.io

Новини Електромобілі Tesla Model S і Porsche Taycan зіткнулися на автобані

Вся справа в тому, що Білл Гейтс майже все своє життя відданий марці Porsche. Наприклад, у 2012 році на аукціоні був проданий Porsche 911 Turbo, який Білл купив в далекому 1979 році.

Білл Гейтс і його майно (включаючи два Porsche) legit.ng

Однак самим знаменитим автомобілем талановитого винахідника і бізнесмена є Porsche 959, придбаний ними в 1987 році. Це був ексклюзивний автомобіль, який випустили тиражем всього 300 екземплярів. При цьому, щоб ввести його в США, Білл за допомогою адвокатів домігся змін в транспортному законодавстві – до цього він не міг імпортувати спорткар через вимоги з безпеки.

Porsche 959 Білла Гейтса carsoid.com

Також відомо, що в Гаражі Гейтса були більш "скромні" купе Porsche 911 Carrera та кабріолет Porsche 964 Carrera. А "на закуску" – два високопродуктивних гоночних Porsche, один з яких – гібридний гіперкар Porsche 918 Spyder.

Porsche 911 Turbo, який належав Біллу Гейтсу cars.com

Таким чином, справа не в напружених відносинах з Ілоною Маском як багато хто подумав, виходячи з реакції глави Tesla на покупку Біллом Гейтсом автомобіля Porsche Taycan. Нагадаємо, після заяви Гейтса власники Tesla почали масово питати у Маска в твіттері на рахунок того, чому ж найбільший акціонер Майкрсофт віддав перевагу Porsche, і висловили побоювання, що такий хід з боку американця негативно позначитися на продажу каліфорнійського автовиробника. Маск на цей рахунок выдповів у властивій для себе формі: "Мої розмови з Гейтсом не були особливо вражаючими".

Відзначимо, що Porsche Taycan офіційно продається в Україні. Ціна автомобіля – від 2,57 млн грн.

До речі, як уже повідомляв OBOZREVATEL, зовсім недавно з електрокаром Porsche стався неприємний випадок: автомобіль повністю вигорів, перебуваючи в гаражі в стані спокою. Що стало тому причиною, поки невідомо.

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