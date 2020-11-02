Chevrolet показав електричний ретропікап

Американська компанія Chevrolet підготувала до майбутньої виставки тюнінга унікальний пікап 1977 K5 Blazer-E на електротязі.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Новинка підготовлена підрозділом Chevrolet Performance і забезпечена комплектом eCrate, продажі якого стартують орієнтовно в другій половині наступного року.

На виставці SEMA360 компанія Chevrolet покаже пікап K5 Blazer 1977, який перевели на електротягу. Зовні новий Chevrolet K5 Blazer-E практично нічим не відрізняється від стандартного позашляховика з бензиновим мотором: електромобіль у ньому можна впізнати лише за фірмовими шильдиками з пофарбованими в помаранчевий колір буквами E і EV в назвах моделі і марки.

Уперше електричний комплект eCrate дебютував на 710-сильному концепті Chevrolet eCOPO Camaro в 2018 році. Через рік він же використовувався під час будівництва пікапа Chevrolet E-10 на базі класичної моделі C-10 1962 року.

Новий проєкт K5 Blazer-E зберіг максимальну автентичність, а для його електрифікації на 90% використані компоненти серійного електромобіля Chevrolet Bolt EV. Таким чином на зміну 175-сильному бензиновому 6,6-літровому V8 і 3-ступеневому "автомату" прийшов сучасний 200-сильний електромотор і електроннокерована 4-ступенева АКП. В усьому іншому це все той же "старий добрий" рамний пікап Blazer з повним приводом.

Батарея ємністю 60 кВтг розміщена в багажному відділенні машини. Автомобіль має електричні підсилювачі керма і гальм, а відповідні прилади акуратно вписали в оригінальну приладову панель.

Уже в другій половині наступного року всі бажаючі перевести свої ретро авто на електротягу зможуть придбати комплекти eCrate від Chevrolet Performance. Крім того, в компанії працюють над адаптацією для нього нових акумуляторів серії Ultium. На щастя, є хороші новини і для любителів традиційних ДВС – 5,7-літрові бензинові двигуни V8 LSX також будуть доступні для покупців.

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