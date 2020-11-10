Chevrolet готує відразу два бюджетних електромобілі

Американська компанія Chevrolet готує до дебюту відразу два електромобілі – хетчбек Bolt EV і кросовер Bolt EUV.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Компанія пообіцяла, що обидві новинки отримують систему повністю автономного керування під час руху по швидкісних магістралях Super Cruise.

2022 Chevrolet Bolt EUV media.gm.com

Система дозволить без втручання водія в процес руху подолати до 500 км (за циклом NEDC). Поки компанія не повідомляє технічних подробиць про новинку. Відомо, що Bolt EUV буде побудований на платформі BEV2. Передбачається, що Bolt EUV отримає тягову батарею енергоємністю 66 кВтг і електромотор потужністю 150 кВт (204 к.с.). Зовні новинка перекликатиметься з обрисом недавно представленого в Китаї електричного кросовера Buick Velite 7.

2022 Buick Velite 7 media.gm.com

Крім того, обидві новинки отримають інформаційно-розважальну систему Power Flow Screen, яка дозволить водієві отримувати всю необхідну інформацію про стан електричних компонентів автомобіля, запас ходу, рівень заряду батареї і режими роботи системи рекуперації енергії гальмування.

2022 Bolt EV media.gm.com

Оновлений Bolt EV і кросовер Bolt EUV, створений на його базі, почнуть випускати на заводі концерну General Motors влітку наступного року.

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