Chery випустила електромобіль, який не буде іржавіти
Компанія Chery випустила електромобіль під назвою Ant. Новинка вийшла цікавою в багатьох аспектах, а ще її будуть активно продавати не тільки на батьківщині, в Китаї, але й в інших країнах.
Електрокар побудований на новому "візку" Chery LFS, який створювався спеціально під розеткові авто. Використання цієї архітектури дозволило оптимально скомпонувати автомобіль, завдяки чому в нього просторий салон і великий багажник, а агрегати – "на своїх місцях".
За розмірів 4630 х 1 910 х 1655 мм (колісна база – 2830 мм) обсяг вантажного простору складає 386 літрів, а якщо скласти задній ряд сидінь, то будуть всі 1250 л. Також є ще й багажник спереду, на 60 літрів. У пасажирському відсіку абсолютно плоска підлога, без центрального тунелю.
Chery Ant наділений сучасним ультрамодним дизайном, що не дивно, оскільки його зовнішній вигляд розроблювало італійське ательє Pininfarina. Автомобіль зроблений із натяком на спортивність і мускулистість. При цьому базується вся ця графіка на кузові, зробленому з алюмінію. Цей же матеріал широко застосований і в конструкції шасі.
За рух нового електрокара Чері відповідає мотор на 178 к.с. і 280 Нм, він штовхає задні колеса. Запас ходу на одному заряді складає до 510 км.
На додаток у "Анта" ще й гарне оснащення: частковий автопілот, який самостійно може повністю керувати автомобілем (здійснювати прискорення, гальмування, рулювання), адаптивний круїз-контроль, помічник автоматичного паркування, функція попередження про ризик удару спереду (з розпізнаванням пішоходів), контроль рядності і сліпих зон.
Вартість новинки поки не оголошена, але, як очікується, стартова ціна Chery Ant складе на рівні 30 000 доларів.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Chery запустила в продаж дуже дешевий кросовер – за $ 7000.