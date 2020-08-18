Chery випустила електромобіль, який не буде іржавіти

Компанія Chery випустила електромобіль під назвою Ant. Новинка вийшла цікавою в багатьох аспектах, а ще її будуть активно продавати не тільки на батьківщині, в Китаї, але й в інших країнах.

Електрокар побудований на новому "візку" Chery LFS, який створювався спеціально під розеткові авто. Використання цієї архітектури дозволило оптимально скомпонувати автомобіль, завдяки чому в нього просторий салон і великий багажник, а агрегати – "на своїх місцях".

Chery Ant. Фото: Chery

За розмірів 4630 х 1 910 х 1655 мм (колісна база – 2830 мм) обсяг вантажного простору складає 386 літрів, а якщо скласти задній ряд сидінь, то будуть всі 1250 л. Також є ще й багажник спереду, на 60 літрів. У пасажирському відсіку абсолютно плоска підлога, без центрального тунелю.

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant наділений сучасним ультрамодним дизайном, що не дивно, оскільки його зовнішній вигляд розроблювало італійське ательє Pininfarina. Автомобіль зроблений із натяком на спортивність і мускулистість. При цьому базується вся ця графіка на кузові, зробленому з алюмінію. Цей же матеріал широко застосований і в конструкції шасі.

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

За рух нового електрокара Чері відповідає мотор на 178 к.с. і 280 Нм, він штовхає задні колеса. Запас ходу на одному заряді складає до 510 км.

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

На додаток у "Анта" ще й гарне оснащення: частковий автопілот, який самостійно може повністю керувати автомобілем (здійснювати прискорення, гальмування, рулювання), адаптивний круїз-контроль, помічник автоматичного паркування, функція попередження про ризик удару спереду (з розпізнаванням пішоходів), контроль рядності і сліпих зон.

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Вартість новинки поки не оголошена, але, як очікується, стартова ціна Chery Ant складе на рівні 30 000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Chery запустила в продаж дуже дешевий кросовер – за $ 7000.

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