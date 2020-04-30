Чергового конкурента Tesla Model S створили в Китаї

Китайський автомобільний концерн SAIC буде випускати електромобілі під новим суб-брендом R. Першим кроком у цьому напрямку стане концептуальний R-Aura Concept.

Roewe R-Aura Concept saic.com

Раніше ми вже розповідали про цей автомобіль. Тепер компанія SAIC представила нові зображення концепту, який дозволяє вивчити новинку докладніше.

Roewe R-Aura Concept saic.com

За словами керівництва китайської компанії, під суб-брендом "R" в найближчі кілька років будуть створені електромобілі різних типів.

Roewe R-Aura Concept saic.com

Зовні R-Aura Concept виглядає досить симпатично – седан має обтічний силует, покликаний знизити опір повітря. Спереду автомобіль отримав світлодіодні фари, розташовані на трьох рівнях.

Roewe R-Aura Concept saic.com

Крім ходових вогнів і головних фар по центру встановили світлодіодну стрічку, а фірмова емблема у вигляді букви "R" і назву "R-Aura Concept" в передньому спойлері також підсвічуються. Крім того, світлодіодне підсвічування встановили навіть в легкосплавних дисках.

Roewe R-Aura Concept saic.com

На бічній поверхні в районі центральної стійки розташований електронний блок з підсвічуванням і камерою для розпізнавання особи водія.

Roewe R-Aura Concept saic.com

Ззаду автомобіль прикрашає тонка світлодіодна нитка, розділена фірмовою емблемою, а також світлодіодні елементи, вмонтовані в задній бампер. R-Aura Concept також отримала сонячні панелі в даху.

Roewe R-Aura Concept saic.com

У салоні буде використовуватися повністю цифрова приладова панель з сенсорними екранами, а також мультимедійна система, що підтримує новий стандарт 5G.

Концептуальний електричний седан Roewe R-Auro Concept буде офіційно представлений 10 травня.

Як писав раніше OBOZREVATEL, своє бачення електромобіля представила компанія Xiaomi, яка обіцяє запас ходу до 700 км.