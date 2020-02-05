Чекаємо на Укрпошті: Amazon показав електричний розвізний фургон

Американський інтернет-рітейлер Amazon показав перші зразки майбутнього електричного развозного фургона, створеного в кооперації з компанією Rivian.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Amazon має намір перевести свій транспорт на електротягу. Для створення екологічно чистих розвізних фургонів були залучені фахівці каліфорнійського старт-апу Rivian.

Rivian-Amazon Delivery Van amazon.com

Спільний проект Amazon і Rivian був озвучений кілька років тому. В даний час він став набувати реальних форм. Раніше Amazon повідомляв, що розмістив замовлення на 100 тисяч розвізних еко-фургонів, які повинні почати свою роботу вже в майбутньому році.

Rivian-Amazon Delivery Van amazon.com

Нагадаємо, що компанія Rivian вже в цьому році планує почати виробництво електричного пікапа R1T, а трохи пізніше налагодити випуск 7-місцевого кросовера R1S на "батарейках".

"Ми маємо намір побудувати самий екологічний парк транспортних засобів в світі. Крім того, він повинен бути максимально функціональним, високотехнологічним і найбезпечнішим", – коментує Росс Рейч, один з топ-менеджерів компанії Amazon.

Rivian-Amazon Delivery Van amazon.com

Замовлення Amazon великої партії електричних розвізних фургонів є частиною екологічної ініціативи компанії в рамках Паризького угоди. Нагадаємо, що в 2015 році в ході Конференції з питань клімату в Парижі замість Кіотського протоколу було прийнято нову угоду між країнами про зниження викидів парникових газів.

На сьогоднішній день автопарк компанії Amazon налічує понад 30 тисяч розвізних фургонів Mercedes-Benz Sprinter, Ram ProMaster і Ford Transit зі звичайними ДВС. amazon.com

Компанія Amazon планує до 2040 року скоротити викиди CO2 до нуля. Щоб домогтися таких результатів, в Amazon витратили близько 2 років на дослідження в області екотранспорта. В кінцевому підсумку в якості партнера був обраний Rivian, а інвестиції досягли в проект створення єлектричних фургонів $1,3 млн.

Rivian-Amazon Delivery Van amazon.com

Rivian-Amazon Delivery Van amazon.com

Rivian-Amazon Delivery Van amazon.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Луцьку маршрутку "Богдан" перевели на електротягу.

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